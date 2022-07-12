Работники транспортной инспекции сообщают про возможные увольнения 12.07.2022, 20:16

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Что говорят на предприятии.

Сотрудники транспортной инспекции Минтранса в одной из областей сообщили о возможных увольнениях, мол, «пришло распоряжение сверху». По сведениям одного из работников, штат собираются уменьшать за счет контролеров, которые трудятся на дороге, а «руководство продолжит сидеть в своих креслах». Еще один работник из головного офиса рассказал, что штат сократят за счет контролирующих специалистов. То есть информация от работников поступает противоречивая. «Зеркало» спросило у кадровой службы предприятия, действительно ли планируются увольнения.

Иван (имя изменено. — Прим. ред.) работает специалистом в одном из региональных отделов транспортной инспекции Минтранса. Его работа всегда на дороге — вместе с коллегами мужчина контролирует, как дальнобойщики соблюдают режимы труда и отдыха, не весит ли большегруз больше положенного. Зарплата у сотрудников небольшая — около 700 рублей. На такой заработок новые люди «клюют» не очень охотно, а если кто и устраивается, то часто очень быстро увольняется. Видимо, поэтому на сайте транспортной инспекции почти по полгода висят вакансии о приеме на работу специалистов.

— Несколько месяцев назад начальник нашего отдела сказал, что, наверное, у нас будут людей сокращать. Я подумал, что начнут «резать» начальников, их действительно много, а вот рядовых спецов, которые работают на дороге, не хватает, — говорит Иван.

Иван рассказывает, что недавно начальник сообщил работникам, что до конца июля надо уволить из числа тех, кто стоит на дороге, потому что «из Минтранса пришла бумага».

— Сказал, что сократить надо 30 процентов коллектива, сокращенным выплатят три оклада. Спросил, может кто сам хочет уволиться? Один человек согласился. Но руководители останутся на местах, вроде бы им переименуют должности.

Иван недоумевает, почему сокращают штат сокращают за счет контролирующих сотрудников, ведь их и так не хватает. Например, они уже не работают ночью, а если кто-то из коллег идет в отпуск, то их и заменить не кем. Мужчина говорит, что не боится попасть под сокращение, больше всего его возмущает, что «выезжают за счет простых контролеров, а руководство остается в теплых креслах, но я не знаю, касается ли это всех областей».

Наш собеседник предполагает, что если таких сотрудников, как он, сократят, то нарушителей на дороге станет больше, потому что «дальнобойщики поймут, что можно ехать по двум чипам и с перевесом, никто за это не спросит». По его мнению, из-за увольнений могут сократиться поступления в казну за счет штрафов — а за этот показатель в транспортной инспекции спрашивают очень строго.

Один из сотрудников головного офиса транспортной инспекции также подтвердил, что транспортников намерены сократить, но, по его мнению, «за счет контролирующих органов».

За комментарием о ситуации наш журналист обратился в отдел кадров транспортной инспекции Минтранса. Однако там отрицают, что на предприятии планируются сокращения, в том числе по распоряжению Минтранса.

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