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Второй транш макрофинансовой помощи ЕС Украине составит €8 млрд

  • 12.07.2022, 20:18
Второй транш макрофинансовой помощи ЕС Украине составит €8 млрд

Об этом заявила спикер Еврокомиссии.

Второй транш макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины должен составить €8 млрд.

Об этом заявила спикер Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе 12 июля, видео опубликовано на аудиовизуальном портале ЕС.

"Мы намерены вскоре выйти с предложением о предоставлении остальной части макрофинансовой помощи. Она будет включать полную сумму помощи, которая была согласована Европейским советом на восстановление Украины. Техническая работа по второму траншу ведется, чтобы предоставить его настолько быстро, насколько это будет возможно", – заявила она.

На уточняющий вопрос, идет ли речь именно о €8 млрд, спикер ответила: "Мы работаем над вторым траншем, который составит €8 млрд".

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