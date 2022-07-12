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Литовская таможня не пропустила 34 грузовика с подсанкционными товарами из Беларуси и РФ

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  • 12.07.2022, 20:25
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Литовская таможня не пропустила 34 грузовика с подсанкционными товарами из Беларуси и РФ
иллюстрационное фото

Что везли грузовики.

11 июля Литва не впустила в страну 34 грузовых автомобиля, которые перевозили подсанкционные товары. Автомобили следовали из Калининградской области России и из Беларуси, сообщает литовская таможня.

Грузовикам, перевозящим запчасти к автомобилям, древесину, мебель, стекло и крепкий алкоголь, пришлось вернуться в Россию и Беларусь.

Напомним, Литва в исполнение санкций Евросоюза запретила транзит через свою территорию товаров, подпадающих под санкции и следующих из или в Калининградскую область. Ограничения распространяются на железнодорожный и автомобильный транспорт.

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