«Если ехать вам некуда, то ограничений у вашего работодателя не останется. И будете вы работать за тарелку супа» 5 12.07.2022, 20:40

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Почему запрет на выезд из страны может коснуться каждого?

— Мы уверены, что запрет на выезд из Беларуси введут. И вот, почему, — пишет телеграм-канал «Кукловод и овца».

В разгар белорусского протеста логика лукашистов была проста: выдавить из страны несогласных любым способом. Несколько тысяч несогласных — и все, все проблемы разрешатся сами собой. Логика верная, но ее проблема в том, что несогласных оказалось не пару тысяч, а сильно больше половины населения.

Да, не самый высокий процент из этого большинства приняли решение уехать в то время. Однако Лукашенко решил вступить в войну в Украине на стороне заведомо проигравшей, и для всех счастливых обладателей головного мозга перспективы жизни в Беларуси очертились с предельной ясностью.

В результате волна эмиграции поднялась до таких высот, что стала угрожать базовому функционалу лукашенковского режима.

Главная проблема режима Лукашенко даже не в том, что его поддерживает малая часть общества, а в качестве этой части. Это либо бюрократы и чиновники, чей вклад в ВВП страны велик, но отрицателен, либо пожилые жители сельских регионов, чья экономическая эффективность примерно на уровне позднего Средневековья.

Вот Лукашенко и обнаружил себя в ситуации, в которой он в итоге может остаться либо с бездельниками-чиновниками, приносящими вред, либо с людьми без инициативы с нулевым экономическим потенциалом. Ясно, что такая конструкция развалится в несколько мгновений, поэтому и инициируется подобный закон об ограничении на выезд.

Важно сказать, что в этой ситуации не стоит обманывать себя в том смысле что запрет коснётся лишь тех, кто напрямую относится к вопросам национальной безопасности. Как мы знаем, в лукашенковском государстве законы трактуются максимально вольно. У нас нехватка врачей? Отъезд любого — угроза безопасности. Треть программистов уехала? Отъезд каждого следующего — тоже угроза безопасности. Да даже отъезд комбайнера — это потеря в ежегодной «битве за урожай».

При этом логика уровня «Я никуда не собирался, меня это не коснется» не работает. Простой пример: вы программист с доходом 2000$, и ваш работодатель даже не подумает платить вам меньше, потому что знает, что в любой момент вы уедете в условную Польшу. Если ехать вам некуда, то никаких ограничений у вашего работодателя уже не останется. И будете вы работать и за $300, и за $200, и за тарелку супа. Просто потому, что других вариантов у вас не будет.

Так что новость это однозначно плохая и угрожающая миллионам белорусов. Однако есть и позитивный момент: закон планируют рассмотреть осенью, а значит время на упаковку чемоданов у вас ещё есть.

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