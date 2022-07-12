Совет ЕС утвердил присоединение Хорватии к еврозоне 12.07.2022, 20:54

Хорватия станет 20-й страной ЕС, использующей общеевропейскую валюту.

Совет Европейского Союза окончательно утвердил правовые акты, необходимые для присоединения Хорватии к зоне евро с 1 января 2023 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 12 июля, заявлении пресс-службы Совета ЕС.

В нем отмечается, что один из актов устанавливает обменный курс нынешней хорватской валюты - куны - на уровне 7,53450 куны за один евро. Это соответствует текущему курсу.

Хорватия станет 20-й страной, которая вступит в еврозону. В начале июня Еврокомиссия решила, что Хорватия соответствует критериям, необходимым для перехода на общеевропейскую валюту. Месяцем позже депутаты Европарламента дали согласие на запрос Хорватии о присоединении к зоне евро с начала будущего года.

Хорватский набор евро и евроцентов

Ранее в этом году Национальный банк Хорватии представил хорватский набор монет евро и евроцентов. Дизайн национальной стороны монет отразил согласованные ранее мотивы. Для монеты в два евро - это карта Хорватии, для монеты в один евро - изображение куницы, для монет в 50, 20 и 10 евроцентов - портрет знаменитого ученого Николы Теслы, а для монет в пять, два и один евроцент - коллаж из букв глаголического алфавита. При этом фоном всех монет служит изображение шаховницы - герба Хорватии.

Согласно Договору о Евросоюзе, к зоне евро должны присоединиться все страны ЕС, кроме Дании, по мере выполнения ими критериев, изложенных в договоре. В настоящее время евро используется в 19 странах Евросоюза. Последней к еврозоне присоединилась Литва в 2015 году. Некоторые страны - Польша, Чехия и Венгрия - осознанно не спешат с выполнением этих критериев, чтобы не вводить у себя евро.

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