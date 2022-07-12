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«Медуза»: 30% россиян считают, что войну в Украине нужно остановить прямо сейчас

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  • 12.07.2022, 21:24
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«Медуза»: 30% россиян считают, что войну в Украине нужно остановить прямо сейчас

Опубликованы данные закрытого опроса ВЦИОМ.

В распоряжении «Медузы» оказались результаты закрытого опроса ВЦИОМ, проведенного в конце июня 2022 года по заказу администрации президента (АП) РФ. Респондентам задавали вопрос: «Одни говорят, что боевые действия в Украине нужно остановить как можно скорее. Другие считают, что боевые действия сейчас останавливать не следует.

Из документов, которые есть у «Медузы», следует, что 30% ответивших на этот вопрос ВЦИОМ считают, что «боевые действия в Украине» нужно «остановить как можно скорее». Еще 13% затруднились ответить; 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать. Презентацию с этими же цифрами видел еще один источник «Медузы», близкий к АП.

По результатам этого же опроса, в возрастной группе 18–24 года за прекращение войны выступают 56%, а за продолжение — только 19%. Среди россиян 25–34 лет окончание войны поддерживают 43%, продолжение боевых действий — 41%. В целом чем старше респонденты, тем больше они поддерживают войну. Например, среди респондентов старше 60 лет за продолжение вторжения высказались 72% опрошенных.

В Москве и Санкт-Петербурге, судя по данным закрытого опроса, прекращения боевых действий хотят около 40% респондентов, а 48% выступают за их продолжение. Больше всего (62%) сторонников продолжения боев — в других российских городах-миллионниках.

Также ВЦИОМ по просьбе Кремля изучал зависимость поддержки продолжения войны и медиапотребления. Среди «активных пользователей интернета» за окончание боевых действий выступают 47% респондентов, а 35% — за их продолжение. Зато среди телеаудитории сторонников завершения военного конфликта только 22%, 68% таких респондентов выступают за его продолжение.

Открыто эти данные ВЦИОМ не публикует. На сайте центра можно найти только результаты июньского опроса о том, поддерживают ли россияне «спецоперацию». По данным центра, «скорее поддерживают» войну 72% опрошенных, «скорее не поддерживают» — 17%, затрудняются ответить на вопрос 11%.

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