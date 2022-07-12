Болгария возобновила отправку почты в Беларусь 12.07.2022, 22:27

Впервые с конца февраля.

Почта Болгарии возобновила прием почты и посылок в Беларусь и Россию, сообщает сайт ведомства. Их не принимали с 25 февраля — после начала войны в Украине.

— Почта Болгарии информирует своих клиентов, что с 12 июля 2022 года она возобновила прием всех видов посылок в Россию и Беларусь, — говорится в заявлении.

Отмечается, что исключение составляют курьерские (EMS) отправления на территорию Беларуси — то есть экспресс-доставка посылки курьером прямо в руки адресату.

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