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До +23 градусов ожидается в Беларуси в среду

  • 12.07.2022, 22:30
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До +23 градусов ожидается в Беларуси в среду

Пройдут сильные дожди.

Сильные дожди и грозы прогнозируются в Беларуси 13 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 13 июля, в Беларуси будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут дожди, ночью во многих районах, днем местами сильные дожди, в связи с чем Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с. В ночные и утренние часы на большей части территории, днем местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха составит плюс 10-15 градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов, а по западу - до 23 градусов.

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