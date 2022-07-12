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Задержан влиятельный полковник центрального аппарата СК

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  • 12.07.2022, 23:01
  • 3,506
Задержан влиятельный полковник центрального аппарата СК
Дмитрий Павловский

За что?

Как стало известно «Нашай Ніве», задержан Дмитрий Павловский, полковник центрального аппарата Следственного комитета. Полковник попался на взятке. Вероятно, показания на него дал адвокат Александр Волчков, бывший следователь центрального аппарата СК, задержанный за взятки.

Павловский — влиятельный в системе следователь, он «курировал» все налоговые дела, заведенные в Беларуси.

С Волчковым они когда-то вместе работали. Предполагается, что сейчас они проходят по одному делу и что как раз в даче взятки Павловскому подозревается Волчков.

Считается, что до сих пор люди обращались, чтобы решить свои проблемы с налогами.

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