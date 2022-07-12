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Зеленский: «Вторая армия мира» боится украинцев

  • 12.07.2022, 23:38
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Зеленский: «Вторая армия мира» боится украинцев
Владимир Зеленский

У россиян нет смелости признать поражение.

Российские оккупанты откровенно боятся Вооруженных сил Украины, это известно из многочисленных перехватов разговоров захватчиков. Но у них нет смелости признать поражение и уйти с нашей земли.

Как сообщает РБК-Украина об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

"139 дней такой войны так называемая "вторая армия мира" боится украинцев и может что-то делать только на основе бездонных запасов советского оружия. Нет у них ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они здесь делают. Нет у них и крохи смелости, чтобы признать поражение и забрать войска с украинской территории", - сказал он.

Президент отметил, что россияне уже очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия. Он добавил, что у захватчиков не будет безопасного тыла нигде на нашей земле, которую они оккупировали.

"Они почувствовали, что операции наших разведчиков на порядки сильнее, чем любые их спецоперации", - добавил он.

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