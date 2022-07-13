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Twitter подал в суд на Илона Маска

  • 13.07.2022, 7:39
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Twitter подал в суд на Илона Маска
Илон Маск

Иск направлен в суд округа Делавэр.

Компания Twitter подала в суд на бизнесмена Илона Маска после его отказа от покупки микроблога.

Об этом сообщает CNN.

Компания хочет заставить Маска завершить сделку, которую он неожиданно отменил. Иск был направлен в суд округа Делавэр.

Юристы Twitter сообщили, что они хотят предотвратить дальнейшие нарушения Маском соглашения и «принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий».

В конце прошлого месяца правление Twitter рекомендовало акционерам проголосовать за одобрение сделки по продаже американскому миллиардеру Илону Маску.

13 мая в своем аккаунте в Twitter Илон Маск выразил сомнение в достоверности данных, опубликованных в отчете компании. Миллиардера смутило озвученное в нем количество ботов. Согласно внутренней статистике, их менее 5%.

Он приостановил соглашение, заявив в своем официальном аккаунте, что поставил его на паузу, пока цифры из отчета Twitter Inc не будут подтверждены.

В июле Илон Маск заявил, что прекращает свое соглашение с Twitter Inc. Его стоимость составляет 44 миллиарда долларов.

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