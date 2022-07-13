Украинские бойцы из HIMARS нанесли 14 ударов по оккупантам: карта попаданий и спутниковые фото

Украинские бойцы из HIMARS нанесли 14 ударов по оккупантам: карта попаданий и спутниковые фото2
- 13.07.2022, 7:41
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Перечислены города, где базы и склады врага сровняли с землей.
Украинские бойцы постепенно продвигаются в Херсонском направлении – с помощью высокомобильной артиллерийской ракетной системы "HIMARS", а также тактического ракетного комплекса "Точка-У", они нанесли более десятка ударов по российским оккупантам.
Об этом сообщил военный обозреватель Михаил Жирохов на своей Facebook-странице.
Отмечается, что часть ударов была нанесена также в восточном направлении.
В частности, это следующие населенные пункты:
Новая Каховка (дважды),
Алчевск (дважды),
Таврийск,
аэродром Херсон,
2 села на севере от Херсона,
Олешковские Пески,
Токмак,
Луганск,
Шахтерск.
Кроме этого, интернет-издание "Радио Свобода" опубликовало два спутниковых снимка сервиса Planet.com окрестностей Каховской ГЭС, сравнив их до и после ракетного удара, нанесенного РСЗО HIMARS.
Судя по фотографиям, больше всего пострадали цеха завода "Укргидромех" (верхняя-левая часть снимков) и крупный ангар, определяемый сервисом Wikimapia.org, как автотранспортное предприятие 16507 (нижняя-правая часть снимков). Между ними размещается рынок.