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Украинские бойцы из HIMARS нанесли 14 ударов по оккупантам: карта попаданий и спутниковые фото

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  • 13.07.2022, 7:41
  • 7,116
Украинские бойцы из HIMARS нанесли 14 ударов по оккупантам: карта попаданий и спутниковые фото

Перечислены города, где базы и склады врага сровняли с землей.

Украинские бойцы постепенно продвигаются в Херсонском направлении – с помощью высокомобильной артиллерийской ракетной системы "HIMARS", а также тактического ракетного комплекса "Точка-У", они нанесли более десятка ударов по российским оккупантам.

Об этом сообщил военный обозреватель Михаил Жирохов на своей Facebook-странице.

Отмечается, что часть ударов была нанесена также в восточном направлении.

В частности, это следующие населенные пункты:

Новая Каховка (дважды),

Алчевск (дважды),

Таврийск,

аэродром Херсон,

2 села на севере от Херсона,

Олешковские Пески,

Токмак,

Луганск,

Шахтерск.

Кроме этого, интернет-издание "Радио Свобода" опубликовало два спутниковых снимка сервиса Planet.com окрестностей Каховской ГЭС, сравнив их до и после ракетного удара, нанесенного РСЗО HIMARS.

Судя по фотографиям, больше всего пострадали цеха завода "Укргидромех" (верхняя-левая часть снимков) и крупный ангар, определяемый сервисом Wikimapia.org, как автотранспортное предприятие 16507 (нижняя-правая часть снимков). Между ними размещается рынок.

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