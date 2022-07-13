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В украинской разведке назвали неожиданную кандидатуру на замену Путину

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  • 13.07.2022, 7:50
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В украинской разведке назвали неожиданную кандидатуру на замену Путину

Олигархи начали терять состояние и думают об изменении политического курса.

Российская элита начинает рассматривать варианты переворота. Идея Путина начать полномасштабную войну против Украины угрожает им тотальным крахом.

Элита российских оккупантов лихорадочно думает о возможном изменении политического курса. Олигархи начали терять большое состояние и понимают, что в дальнейшем ситуация будет только усложняться.

Представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий сообщил о том, что санкции еще не оказали своего пикового влияния на экономические показатели России. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Вместе с тем бизнес-элита россиян, связанная с иностранным капиталом, понимает, что Путин их ведет в никуда, поэтому олигархи и бизнесмены готовы рассматривать изменение политического курса.

«Что касается информации о том, что Патрушев планирует своего сына на замену путину, то подтверждения пока нет. Но план ввести его в высшие эшелоны власти у Патрушева есть», – рассказал Скибицкий.

Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев сейчас наиболее приближен к Владимиру Путину. Он пугает российского диктатора постоянными заговорами и покушениями на жизнь, поэтому имеет наибольшее доверие от путина.

Патрушев является выходцем системы КГБ, поэтому вполне способен плести интриги в кремле. Он также надеется на поддержку олигархата, пострадавшего из-за санкций за нападение России на Украину.

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