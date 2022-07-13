Войска РФ провалили штурмовые действия на трех направлениях 1 13.07.2022, 7:58

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Враг получил отпор и устроил «фальшивую атаку» в Энергодаре.

Российские оккупационные войска 12 июля безуспешно штурмовали позиции украинских защитников в направлении Славянска, Сиверска, а также в Харьковской области. Враг получил отпор и продолжил тактику авианалетов.

Об этом свидетельствует новый отчет Института изучения войны (ISW). Отмечается, что оккупанты все еще придерживаются плана по окружению Вооруженных сил Украины на Донбассе, однако успеха не имеют.

Отмечается, что российские войска предприняли попытку наземных атак на севере от Славянска. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили наземные атаки российских войск в направлении Довгенке, Мазановка, Краснополье и Долина к западу от трассы Е40, а также к Маякам и Ивановке к востоку от трассы Е40.

В ISW не зафиксировали свидетельств того, что российские силы пересекали реку Северский Донец в районе Маяков и Сидорово, но российские силы могут попытаться сделать это, чтобы продвинуться на юг к шоссе E40.

Также 12 июля оккупанты предприняли попытку ограниченного наземного наступления к востоку от Северска у границы с Луганской областью. В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска понесли серьезные потери во время неудачного штурма Спорного и Иванодаровки. Министерство обороны Великобритании подтвердило, что российские войска захватили Григоровку к северо-востоку от Сиверска.

Ситуация вокруг Донецка

Российские силы продолжали вести огонь по районам вдоль линии соприкосновения, включая Кривую Луку, Верхнекаменское, Спорное и Серебрянку, чтобы создать условия для возможного наступления на Северск.

Войска врага продолжали шквальный огонь вдоль линии соприкосновения, чтобы сдержать украинские силы к северу от Донецка. Украинский Генштаб сообщил, что российские оккупанты обстреляли районы к северу и западу от Донецка, в том числе Авдеевку, Курахово и Марьинку.

"Российские силы, скорее всего, продолжат обстрел украинских позиций в Авдеевке и вокруг нее, чтобы закрепить их на месте", – сделали вывод в ISW.

12 июля российские войска провели несколько безуспешных наземных штурмов Дементьевки на Харьковщине, пытаясь сорвать контратаки ВСУ.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели артиллерийский и реактивный залповый огонь по районам Харькова и близлежащим населенным пунктам на севере и северо-востоке. В Дергачевской райгосадминистрации сообщили, что в северной части Дергачевского района продолжаются позиционные бои.

Ситуация вокруг Харькова

На юге оккупанты пытались удерживать оборону, а также боролись с последствиями ударов ВСУ по складам боеприпасов.

Сообщается, что оккупанты, вероятно, совершили фальшивые атаки в Энергодаре Запорожской области на фоне официальных заявлений Украины об эвакуации мирных жителей с оккупированных территорий.

Пользователи соцсетей из Энергодара сообщили о серии взрывов и задымлении промзоны в городе и показали, что дым исходил со стороны Запорожской атомной электростанции.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что российские силы устроили обстрел Энергодара, чтобы вызвать панику и провести быструю эвакуацию на близлежащем блокпосту в Васильевке.

"Российские силы могли устроить провокацию в ожидании украинского контрнаступления или спровоцировать украинские атаки на склады боеприпасов на юге, чтобы нанести удар по гражданским лицам или гражданской инфраструктуре", – резюмировали в Институте изучения войны.

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