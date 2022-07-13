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Лукашенко высек сам себя

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  • 13.07.2022, 8:11
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Лукашенко высек сам себя
фото: ТАСС

Уловки синепалого не работают.

Лукашенко высек сам себя. На фоне рассказов о том, как НАТО собирается атаковать Россию через Беларусь (ранее угроза была в готовности Польши то ворваться в Беларусь, чтобы ударить в спину российской армии, то разорвать на части Украину), синепал пожаловался, что часть союзников по ОДКБ и СНГ занимает выжидательную позицию, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

С одной стороны, это прозрачный намек на Токаева, который прямым текстом в лицо кремлевскому старцу заявил, что не собирается жертвовать будущим Казахстана. С другой, это удар розгой по своей собственной заднице. Синепал занимается выжиданием все последние месяцы именно – в надежде, что жизнь поможет в очередной раз ускользнуть из хищных российских лап, в которые он сам залез в сентябре 2020 года.

Теперь он пытается кричать «Только не бросайте в терновый куст», но даже эти уловки не работают. На 15 июля запланировано выступление кремлевского старца на внеочередном заседании Госдумы. Разброс предположений, что это может быть, большой – от мобилизации и объявления войны до объявления об очередном объединении с учетом завоеванных украинских земель. Несколько подряд выступлений синепала на белорусском языке говорят о том, что возможны самые негативные сценарии. Этим оружием он пользуется редко и в наиболее критичные моменты.

Увольнение замначальника Генштаба Шкиренко – тоже показательно. Ник вчера был в военных коридорах – ситуация там напряженная. И это можно было увидеть на лицах во время вручения очередных генеральских погон. В Беларуси армия, которая не воевала. И понимание, что сейчас страна как никогда близка, чтобы вступить в войну (причем – чужую) вводит военачальников всех рангов в ступор.

Есть некоторая группу коллаборантов во главе с Вольфовичем, которая была бы сдать страну или отправить белорусскую армию воевать. Но вопрос в том, что белорусская армия воевать не хочет. Солдат без мотивации – это плохой солдат. Отсюда попытки обозначить экзистенциальную угрозу для страны со стороны НАТО, Польши и других стран.

При этом на границе – все по-прежнему. Воздух сотрясается только в эфирах. Реальной подготовки и формирования ударного кулака нет. Без этого наступление невозможно.

Но нервы у кремлевского старца сдают. Системы HIMARS бьют очень точно по штабам и складам. Российское ПВО ничего не может поделать с этими ударами, и это вызывает панику – как в армии, так и у пропагандистов. Отметим, что пока таких орудий у Украины около 10. США уже пообещали передать еще 12, и это сильно меняет соотношение сил на фронте. ВСУ готовят контрнаступление на Херсон, возвращение которого может окончательно переломить ход войны, а заодно хребет двум старцам.

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