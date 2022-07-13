Президент Шри-Ланки сбежал из страны из-за протестов 13.07.2022, 8:18

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Готабая Раджапакса

Политик использовал для побега военный самолет и находится на Мальдивских островах.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сбежал из страны из-за массовых беспорядков, целью которых является смена действующей власти. Политик использовал для побега военный самолет и находится на Мальдивских островах. Об этом сообщает BBC и CNN.

Вечером 12 июля Раджапакса прибыл в столицу Мальдивских островов Мале. Также Шри-Ланку покинул брат президента Безил Раджапакса, бывший министр финансов страны. Журналисты утверждают, что он направляется в США.

Ранее сообщалось, что Раджапакса официально уйдет в отставку на этой неделе. Его место должен был занять премьер-министр Ранил Викремесингхе, но он заявил, что уходит в отставку.

В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции протеста. Участники акций ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования об отставке президента и премьер-министра.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. Государство переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

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