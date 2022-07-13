Ученые нашли в Мексике женщину майя со странным черепом 13.07.2022, 8:28

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Она обладала достаточно высоким социальным статусом.

Археологи, которые принимают участие в проекте «Поезд майя», смогли сделать невероятно важное для науки открытие на территории древнего города Паленке. У них получилось найти каменную мастерскую, а также очень старое кладбище, которое принадлежит этой уникальной цивилизации.

Об этом сообщает INAH .

На протяжении последнего времени ученые проводят очень масштабное исследование в одном из древних городов майя – археологической зоне Паленке. Располагается он на территории штата Чьяпас.

На сегодняшний день в Паленке проводятся раскопки спасательного типа. Исследователям удалось сделать несколько невероятно важных открытий. К примеру, они нашли самую первую каменную мастерскую представителей цивилизации майя, а также их кладбище. Дополнительно было обнаружено древнее захоронение женщины, которая имела высокий социальный статус.

Обнаруженная специалистами мастерская была построена примерно в 600-850 годах нашей эры. Внутри находились многочисленные артефакты. Ученые сделали выводы, что мастерская использовалась для изготовления разных инструментов и орудий для охоты, а также для ритуальных церемоний. Кроме того, изготавливались инструменты, применяемые местными жителями в быту.

Археологи считают данное открытие беспрецедентным. В мастерской они нашли свыше двух тысяч артефактов, часть из которых оказалась уникальной. За счет того, что специалисты обнаружили огромное количество щепок и чешуек, они смогли проследить за производственной цепочкой, в ходе которой применялись самые разные орудия.

Впервые исследователям удалось найти еще и кладбище майя, которое находилось в одном из наиболее важных для империи городов. Его расположили вокруг пары крупных зданий. На сегодняшний день было раскопано всего 46 могил. В них находились останки практически 70 человек. Больше всего внимание привлекло захоронение, которое, скорее всего, принадлежало женщине с достаточно высоким социальным статусом.

Было вскоре установлено, что женщина жила во времена последнего этапа существования Паленке. Стоит отметить, что в 9 столетии неожиданно город покинули все местные жители. Женщина умерла примерно в 800-850 годах нашей эры. Отличием умершей стал ее деформированный череп, а также инкрустация зубов большим количеством драгоценных камней. Эти два признака указывали на то, что женщина была далеко не последним человеком в городе.

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