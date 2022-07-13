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В Беларуси определили перечень заболеваний для академического отпуска

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  • 13.07.2022, 8:36
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В Беларуси определили перечень заболеваний для академического отпуска

Постановление вступает в силу с 1 сентября этого года.

В Беларуси определили перечень заболеваний для предоставления обучающимся

академического отпуска по медицинским показаниям. Соответствующее постановление Минздрава опубликовано на Национальном правовом-интернет-портале, сообщает zerkalo.io.

Академический отпуск по медицинским показаниям может быть предоставлен в случае тяжелых или хронических заболеваний, а также из-за травм.

В списке заболеваний и расстройств — туберкулез, инфекция, вызванная коронавирусом COVID19, в среднетяжелой или тяжелой форме, злокачественные и доброкачественные новообразования после хирургического и других видов лечения, расстройства приема пищи, расстройства зрелой личности и поведения у взрослых, менингит, грипп и пневмония в в среднетяжелой или тяжелой форме, язва желудка, псориаз и другие.

В перечне травм — различные вывихи и переломы (например, перелом шейки бедра), а также травматические ампутации частей тела.

Академический отпуск по медицинским показаниям предоставляется на основании заключения организации здравоохранения о необходимости предоставления такого отпуска. Продолжительность такого отпуска должна быть не более одного года за весь период обучения.

Постановление вступает в силу с 1 сентября этого года.

Напомним, ранее в Беларуси определили новый перечень медицинских показаний для получения образования на дому.

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