закрыть
13 июля 2022, среда, 11:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Для Путина это закончится плачевно

2
  • Константин Машовец
  • 13.07.2022, 8:51
  • 7,708
Для Путина это закончится плачевно
Константин Машовец

В России может вспыхнуть бунт «пассионариев» с национальных окраин.

В военно-политическом руководстве РФ таки решились на формирование и использование непосредственно в боях, так называемых "добровольческих национальных батальонов"...

В Башкирии, Татарстане, Якутии, на Урале и Северном Кавказе и ряде других регионов формируются и готовятся "добровольческие батальоны" (в среднем по 450-500 человек) для последующей отправки на "борьбу с фашистами" в Украину.

Самое интересное, что всех их планируют использовать исключительно в качестве штурмовой пехоты. Т.е. априори подразумевается, что потери среди этих "добровольцев" будут значительные...

Всех этих "пассионариев" интенсивно натаскивают и уже начинают перебрасывать в зону боевых действий. Лично у меня даже и тени сомнения нет в том, что Кремль таким образом стремится "убить сразу 2-х зайцев". И "дыры" с комплектованием на фронте закрыть (7-8 БТГр мотивированной пехоты получить явно не помешает) и заодно избавится от "слишком беспокойных активистов" из "национальных регионов", которые в перспективе могли бы стать ядром или катализатором вооруженного сопротивления Кремлю...

На первый взгляд, такое решение Кремля кажется дальновидным... но только на первый. Ибо после знакомства с украинской артиллерией и пехотой в качестве передовых штурмовых групп, у этих "нац-добровольцев" явно поубавится запала и мотивировки "искать нацистов" в Украине. Зато явно прибавится желания вернуться домой... желательно целыми и невредимыми.

И в такой ситуации... проблема "отказников" например из батальона, укомплектованного какими-то тамбовскими или саратовскими "ванями", покажется явно незначительной в сравнении с проблемами батальонов, которые отказываются идти в бой и выполнять приказы, укомплектованых преимущественно тувинцами, адыгейцами или же там татарами с дагестанцами...

Для российского военного командования, учитывая его отношение к использованию "человеческого ресурса", все это может в конечном итоге закончится... достаточно плачевно.

Константин Машовец, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип