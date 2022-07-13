Для Путина это закончится плачевно 2 Константин Машовец

13.07.2022, 8:51

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Константин Машовец

В России может вспыхнуть бунт «пассионариев» с национальных окраин.

В военно-политическом руководстве РФ таки решились на формирование и использование непосредственно в боях, так называемых "добровольческих национальных батальонов"...

В Башкирии, Татарстане, Якутии, на Урале и Северном Кавказе и ряде других регионов формируются и готовятся "добровольческие батальоны" (в среднем по 450-500 человек) для последующей отправки на "борьбу с фашистами" в Украину.

Самое интересное, что всех их планируют использовать исключительно в качестве штурмовой пехоты. Т.е. априори подразумевается, что потери среди этих "добровольцев" будут значительные...

Всех этих "пассионариев" интенсивно натаскивают и уже начинают перебрасывать в зону боевых действий. Лично у меня даже и тени сомнения нет в том, что Кремль таким образом стремится "убить сразу 2-х зайцев". И "дыры" с комплектованием на фронте закрыть (7-8 БТГр мотивированной пехоты получить явно не помешает) и заодно избавится от "слишком беспокойных активистов" из "национальных регионов", которые в перспективе могли бы стать ядром или катализатором вооруженного сопротивления Кремлю...

На первый взгляд, такое решение Кремля кажется дальновидным... но только на первый. Ибо после знакомства с украинской артиллерией и пехотой в качестве передовых штурмовых групп, у этих "нац-добровольцев" явно поубавится запала и мотивировки "искать нацистов" в Украине. Зато явно прибавится желания вернуться домой... желательно целыми и невредимыми.

И в такой ситуации... проблема "отказников" например из батальона, укомплектованного какими-то тамбовскими или саратовскими "ванями", покажется явно незначительной в сравнении с проблемами батальонов, которые отказываются идти в бой и выполнять приказы, укомплектованых преимущественно тувинцами, адыгейцами или же там татарами с дагестанцами...

Для российского военного командования, учитывая его отношение к использованию "человеческого ресурса", все это может в конечном итоге закончится... достаточно плачевно.

Константин Машовец, «Фейсбук»

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