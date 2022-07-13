В рядах армии РФ — системное дезертирство и злоупотребление алкоголем 2 13.07.2022, 9:12

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фото: reuters

Генштаб ВСУ сообщил о морально-психологическом состояние личного состава врага.

В рядах российских оккупантов отмечается системное дезертирство и злоупотребление алкоголем.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на утро 13 июля 2022.

По их данным, военные РФ понимают неэффективность своих действий против сил обороны Украины.

"Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Оккупанты жалуются на неэффективность своих атак на украинские позиции", - говорится в сообщении.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что оккупационные войска РФ сталкиваются с учащением дезертирства и неповиновения среди личного состава.

Укрепить административный контроль над оккупированными территориями россиянам мешает движение сопротивления. Украинские партизаны удачно "охотятся" на коллаборантов и оккупантов.

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