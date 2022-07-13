Что делать белорусам со сбережениями в валюте? 1 13.07.2022, 9:16

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Прогноз экономиста.

Курс евро относительно доллара достиг 20-летнего минимума. Последний раз паритет валют наблюдался осенью 2002 года. «Наша Ніва» поинтересовалась у экономиста, с чем связано проседание европейской валюты, как это отразится на Беларуси и что делать тем, кто хранит сбережения в евро.

«Именно страны Европы в первую очередь испытывают на себе все негативные последствия от войны»

Эксперт BEROC Анастасия Лузгина отмечает, что тренд на снижение курса евро зародился еще около года назад, но до начала войны в Украине имел растянутый по времени характер.

«Наиболее заметным ослабление евро по отношению к доллару США стало после начала военных действий в Украине. Поскольку конфликт находится в Европе, у самых границ с ЕС, а не где-то рядом с США, то именно страны Европы в первую очередь испытывают на себе все негативные последствия этого конфликта.

На фоне войны и введенных санкций произошел разрыв связей между европейскими странами и Россией, были разрушены логистические цепочки, возникли проблемы с поставками энергоносителей в Европу. Все это отразилось на росте инфляции. Инвесторы понимают, что рядом с границами ЕС продолжается военный конфликт, что есть риски, что с началом войны были пересмотрены прогнозы по росту ВВП, что идет увеличение инфляции. Все это способствует тому, что инвесторы начали искать новые страны для вложения ресурсов», — отмечает экономист.

Штаты стали более привлекательными для притока капитала, чем ЕС

Другим важным фактором, влияющим на курс евро, специалист называет поведение Федеральной резервной системы США (далее ФРС).

«Еще в марте, когда инфляция в США была выше, чем в ЕС, ФРС начал повышать учетную ставку на американском рынке. Это в свою очередь сказывается на росте всех остальных ставок, в том числе на доходности государственных ценных бумаг. Проценты по ценным бумагам растут и, соответственно, растет спрос на них со стороны инвесторов. Иными словами, Штаты стали более привлекательными для притока капитала, чем ЕС», — отмечает эксперт.

С момента начала войны ФРС уже трижды повышал ставку и планирует продолжать это делать. В тоже время Европейский центральный банк пока только планирует перейти к более жесткой монетарной политике.

По словам экономиста, ЕЦБ действует более осторожно, но все же планирует повысить ставки уже в июле.

«США — это хоть и федеративное государство, но тем не менее единое, поэтому в отличие от ЕС они могут гораздо оперативнее принимать какие-либо решения. В то же время Европейский Союз более медленный и осторожный в этом вопросе, поскольку ему нужно учитывать интересы всех стран, которые к тому же сильно различаются между собой. Поэтому ЕЦБ немножко отстает от ФРС, что способствует перетоку капитала из Европы в Америку», — считает Лузгина.

На действия Европейского центробанка влияет также снижение прогнозов по росту ВВП. Повышение стоимости денег в экономике может еще больше замедлить этот рост.

Не торопитесь бежать в обменник

Говоря о прогнозах, экономист отмечает, что в ближайшее время скорее всего не стоит ожидать серьезных скачков в паре доллар\евро, поскольку ЕЦБ уже в этом месяце будет прибегать к повышению ставки.

«Колебания в любом случае будут, евро может как слегка отыграть свои позиции, так и еще немного подешеветь. Но ниже, чем 0,98-0,95 евро за доллар, на мой взгляд, курс в краткосрочном периоде не опустится, поэтому резких скачков ожидать не стоит», — считает эксперт.

Исходя из этого, экономист не рекомендует белорусам, которые хранят сбережения в евро, бежать в обменники и менять их на доллары. Поскольку, пройдя через двойную конверсию, вы в любом случае потеряете.

«В какой валюте сейчас лучше хранить сбережения, во многом зависит от индивидуальных факторов. Например, если вам нужно что-то приобретать в ЕС или вы собираетесь ехать туда в отпуск, то рубли лучше сразу менять на евро, а не покупать доллары, чтобы потом менять их и снова терять на курсе.

Если же говорить о более длительной перспективе, то как и в прежние времена следует диверсифицировать свои сбережения. Формула хранения денег по формуле 50% в долларах и 50% в евро по-прежнему остается актуальной. Поскольку это две основные валюты, курс между которыми всегда будет меняться в ту или иную сторону».

Что изменится для Беларуси?

Для самого ЕС есть как определенные положительные, так и отрицательные моменты снижения евро.

«С одной стороны низкий евро — это удорожание ресурсов, поскольку цены на энергоносители традиционно исчисляются в долларах, а с другой — более выгодные условия для экспорта, поскольку цены на европейские товары становятся более привлекательными. Хотя с экспортом не все так просто, ведь в любом товаре присутствует и какая-то доля импорта. Дорогостоящий импорт в свою очередь стимулирует инфляцию. Кроме того переток капитала из одной юрисдикции в другую также несет определенные риски».

Для Беларуси же изменение соотношения доллар/евро в целом не несет в себе ничего особенного. Можно было бы предположить, что при более слабом евро импорт из ЕС становится более дешевым, но здесь нужно учитывать возросшую инфляцию в еврозоне, а также закладывание дополнительных логистических затрат и рисков импортерами. Что касается экспорта в ЕС, то он ограничен санкциями. Нужно также учитывать, что по ряду договоров, например, по энергоресурсам, валютой контракта может быть доллар США.

Наконец, следует учитывать, что в Беларуси курс рубля относительно евро и доллара прежде всего зависит от российского рубля. В последние месяцы мы наблюдали как ослабление, так и укрепление белорусского рубля к доллару и евро.

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