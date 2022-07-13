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В Беларуси заменили военных и технику на границе с Украиной

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  • 13.07.2022, 9:31
  • 12,006
В Беларуси заменили военных и технику на границе с Украиной

Что происходит в приграничных областях?

Белорусские военные провели ротацию части личного состава и техники на границе с Украиной.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях в подразделениях вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы, проведена ротацию части личного состава и техники", - говорится в сообщении.

Продолжается проверка штаба Войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области Беларуси. Также сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

Напомним, что режим в Беларуси продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявленные военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси. В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

12 июля в Беларуси стартовали командно-штабные учения с участием территориальных войск в Гомельской области на границе с Украиной.

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