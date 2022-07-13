«Подрезал на дороге КГБшника — и тебе закрыли выезд за границу» 4 13.07.2022, 9:37

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Юрист рассказал о том, как власти будут манипулировать новым законом о «железном занавесе».

Михаил Кирилюк — адвокат, лишенный лицензии, — в интервью «Филину» рассказал о том, чьи права ущемляет законопроект, в котором прописаны ограничения на выезд из Беларуси.

Белорусские власти хотят изменить закон «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан РБ».

В законопроекте прописаны ограничения на выезд не только для тех, кто состоит на профилактическом учете в органах государственной безопасности, но и тем, чей «выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь».

Выезд также могут запретить тем лицам, «в отношении которого ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления, — в целях обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа».

Также в законопроекте закреплена норма — выезд за границу по согласованию с руководством — для силовиков, спасателей, военнослужащих, сотрудников, работников и лиц гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций Беларуси.

«Этот законопроект противоречит Конституции»

— Смотрите, с одной стороны, этот законопроект противоречит любой Конституции из всех, которые были в Беларуси (1994, 1996, 2000-го, даже 2022 года), поскольку, во-первых, везде закреплено право белорусов на свободное передвижение, во-вторых, отражен запрет на преследование по политическим мотивам, — поясняет в интервью «Филину» Михаил Кирилюк. — В том виде, в котором сформулирован этот законопроект, мы видим, что тут как раз-таки речь идет о преследовании по политическим мотивам и о запрете на свободный выезд из Беларуси.

Причем даже речь идет не только о преступниках, а о тех, чей выезд из страны противоречит каким-то «национальным интересам» Беларуси, по мнению сотрудника КГБ, которого назначил тот, кого не выбирал народ. То есть, это явно не те люди, которые имеют право говорить о том, какие у Беларуси национальные интересы.

Этот законопроект противоречит Конституции. Даже если мы представим, что вдруг Лукашенко любым образом провел очередной референдум и написал в Конституции, что так можно, но станет ли от этого закон правовым? На мой взгляд, нет, поскольку он все равно будет противоречить международному праву, международным договорам Беларуси, которые страна несет хотя бы по факту членства в ООН.

Беларусь одна из стран-основателей ООН и взяла на себя международные обязательства еще до Лукашенко, подписалась под уставом ООН и другими международно-правовыми документами, которые запрета на выезд по политическим мотивам не предусматривают, напоминает эксперт.

Наиболее ущемленных категорий в законопроекте две: активные борцы с властью Лукашенко и активные сторонники борьбы за Лукашенко — его силовики и КГБшники.

— Как вы думаете, к чему это приведет, если опора режима не сможет выехать из Беларуси?

— Тоталитарные, авторитарные режимы в любом случае приходят к своему финалу: сначала зарождение, расцвет, потом — стагнация и распад. Это касается всех таких систем. Нельзя сказать, что это та причина, которая развалит режим. Она точно не в списке первых.

Но, с другой стороны, добавит поляризации его сторонникам. Сейчас они чем занимаются? Сначала исключали из своих рядов тех, кто подписался за Бабарико, после — тех, у кого родственники подписались за Бабарико. Следующим этапом еще жестче фильтр решили включить — теперь у нас (в системе — прим. Ф.) могут работать только те, кто смирится с тем, что его выезд за границу будет проверять КГБшник. Включение этих людей в список потенциально сложно выездных я могу только поприветствовать.

Огромное количество белорусов — больше, чем за всю новейшую историю страны вынуждены были уехать: кто от войны, кто — от призыва, кто — от политических преследований. У всех у них есть семьи, друзья, знакомые, какие-то дела на родине. И сейчас их коммуникация с близкими затруднена. Ну вот, теперь коснется не только нас.

Михаил Кирилюк отмечает, что ограничения на выезд по соображениям национальной безопасности существовали в СССР.

— Мои родители помнят те времена, когда надо было справку на работе получать, что ты благонадежен. Ездили за границу группами, и в каждой из них был куратор КГБ, который наблюдал за тем, чтобы ты ходил по нужным районам, инструктировал, как тебе высказываться в СМИ.

Ограничения на выезд дают почву для злоупотреблений

— Во многих странах ограничение на выезд применяется, если гражданин находится в розыске или под уголовным преследованием. Когда тебе объявлено, что у тебя есть адвокат, ты можешь защитить себя в суде, можешь это оспорить, но в любом случае не так, что сотрудник спецслужб решил, что Вася неблагонадежен, давайте он полгода никуда не ездит, а поедет когда-нибудь, когда я передумаю.

Эксперт полагает, что законопроект об ограничениях на выезд дает почву для злоупотреблений, и не обязательно он затронет страстных поборников демократии.

— Может, на дороге ты подрезал КГБшника или жена твоя ему понравилась, и он напишет тебе что-нибудь. Есть масса способов испортить жизнь, а теперь вот есть еще такой, поэтому, естественно, в нормальных правовых системах предпочитают такое не включать не только из соображений прав человека, но и для избегания злоупотреблений коррупцией. Сейчас в Беларуси такая мелочь, как коррупция, в принципе мало кого волнует, поэтому добро пожаловать.

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