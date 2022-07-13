Забросали гранатами партизаны: новые подробности о контузии главы Северной Осетии в Украине 2 13.07.2022, 9:44

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Сергей Меняйло

Сергей Меняйло в составе батальона «Алания» ехал в район города Гуляйполе.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал в засаду на оккупированных территориях Запорожской области. Кортеж российского политика закидали гранатами, он получил легкую контузию и был госпитализирован, сообщает glavred.info.

Как сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, Меняйло в составе батальона "Алания" ехал в район города Гуляйполе. Кроме него, ранения получили еще несколько оккупантов.

Позже Telegram-канал Основа опубликовал комментарий пресс-секретаря главы Северной Осетии Ольги Дзагоевой, которая заявила, что говорила со своим начальником по телефону, и он якобы не подтвердил информацию о контузии.

В комментарии Baza сам Меняйло якобы тоже позже сообщил, что "никакой диверсионной группы никто не видел".

"То, что там прилетает – это ежедневно, обстрелы бывают. Там прилетает везде на передовой. Но со мной все нормально, все хорошо", – утверждает политик.

Сейчас Меняйло находится уже на территории России.

Отметим, 10 июля Меняйло опубликовал видеозапись, на которой сообщил, что находится "на передовой". В ролике присутствовал также добровольческий батальон "Алания". Где именно было снято видео, не уточнялось.

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