Миллионы долларов ежемесячно: как делают деньги на белорусской границе 1 13.07.2022, 9:55

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Какие поборы существуют для перевозчиков и путешественников.

Беларусь — страна не очень богатая на полезные ископаемые, но она находится в центре Европы и имеет совместные границы сразу с тремя странами ЕС. Похоже, что в последнее время власти все чаще рассматривают границы и все, что с ними связано, именно как неисчерпаемые скважины для пополнения бюджета.

«Наша Ніва» изучила, какие поборы существуют для перевозчиков и путешественников, и попыталась подсчитать, сколько денег государство зарабатывает за счет своих границ.

С чего все началось?

Еще 30 августа 2021 года вступило в силу постановление Совета министров, в соответствии с которым грузовые автомобили, ввозящие товары из Литвы в Беларусь, должны оснащаться электронными навигационными пломбами.

В конце лета 2021 года за обязательное использование такого девайса нужно было заплатить 5 базовых величин (29 рублей, или около 60$ по тогдашнему курсу).

Позже, с 9 декабря 2021 года, это требование распространили и на грузовой транспорт, который идет в Беларусь со стороны Польши. Вдобавок к этому, власти повысили стоимость пломбы с 5 до 10 базовых величин. С ростом базовой величины с 1 января 2022 года цена электронной пломбы поднялась до 320 рублей.

С 1 мая текущего года к Литве и Польше добавили Латвию, после чего почти каждый грузовик, въезжающий в Беларусь со стороны ЕС, должен платить 320 рублей (около 120 долларов по текущему курсу) за использование навигационной пломбы.

Навигационные пломбы

Чтобы подсчитать, сколько примерно денег государство имеет от навигационных пломб, нужно посмотреть на пропускную способность пограничных пунктов. Из нее следует, что за сутки Беларусь способна пропустить через свои границы с ЕС 3 300 грузовиков (с учетом того, что до сих пор остаются закрытыми «Брузги»).

Но надо понимать, что пропускная способность и фактическое количество транспорта, пересекающего границу, — это разное, тем более, белорусская сторона регулярно жалуется на то, что европейские страны не выполняют договоренности по объемам оформленного транспорта.

Так, например, Госопогранкомитет рапортовал, что за 7 июля через литовские и польские пункты пропуска в страны Евросоюза прошло всего 51% и 35% фур от нормы соответственно. Латвийские контрольные службы пропустили на свою территорию 60%.

Несколькими днями ранее он утверждал, что Литва и Польша за сутки пропустили в ЕС менее 40% фур от нормы.

Исходя из этих цифр, для подсчета общего количества грузовиков можно брать 40 процентов от пропускной способность пунктов пропуска.

Выходит, что за 24 часа через границы Беларуси и ЕС проезжает около 1 300 грузовиков. Значит, за сутки только от установки навигационных пломб Беларусь получает 156 тысяч долларов. Или около 4,68 миллиона долларов в месяц.

Сбор за выезд за границу

Навигационные пломбы — лишь часть от того, что государство зарабатывает на границе.

За выезд из Беларуси тоже нужно платить, но не по 10 базовых, как в случаях с пломбами, а только одну (32 рубля, или около 12$).

Налог за пересечение границы оплачивают те, кто едет на транспорте массой до пяти тонн. Страна регистрации и гражданства не имеют значения.

Подсчитать, сколько точно людей уплачивает пошлину за выезд из Беларуси, сложно — ее должны платить как легковые автомобили, так и часть автобусов и грузовиков, и не по всем видам транспорта есть статистика. Пропускная способность пунктов пропуска, которые сейчас функционируют на границе с ЕС, составляет 5 010 легковых авто в сутки. Фактическое количество машин может быть другим. Согласно одному из июльских отчетов Госпогранкомитета, литовская сторона пропускала авто на 50% от договоренностей, а польская — на 40%.

Если опираться на эти данные, следует, что за сутки границы Беларуси и ЕС пересекают не менее 2 000 легковушек. В пересчете на это количество собранная пошлина в общей сложности составляет около 24 тысяч долларов в сутки. А если добавить к этому списку маршрутки и малотоннажные грузовики, то эта цифра может достигать и 30 тысяч в сутки.

Электронные очереди

Следующий источник доходов — бронь очереди. Сервис по бронированию времени доступен на семи пунктах пропуска со странами ЕС, он пользуется спросом. Стоимость услуги — 1 базовая величина (32 рубля).

Если брать для расчета только три наиболее загруженных пограничных пункта пропуска из семи (Брест, Берестовица, Каменный Лог), то на бронировании мест ежедневно государство зарабатывает не менее 10 тысяч долларов.

Выходит, что даже по скромным подсчетам за сутки бюджет страны получает около 40 тысяч долларов на местных сборах за пересечение границы и продаже брони. За месяц сумма превышает отметку в 1,2 миллиона долларов.

Таким образом, после открытия границ для движения пассажирского транспорта Беларусь ежемесячно получает почти 6 миллионов долларов (точнее — 5,88 миллиона) только на том, что обязывает перевозчиков использовать навигационные пломбы, взимает сбор за выезд за границу и продает бронь в очереди.

Топливо по специальной цене

Но и это не все. С 19 мая на АЗС возле пунктов пропуска и логистических центров подняли цены на дизельное топливо до 3,58 рубля за литр. Параллельно запретили водителям фур с иностранной регистрацией заправляться на других АЗС, где литр ДП стоит 2,46 рубля.

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