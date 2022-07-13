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Громкое унижение Путина

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  • Елена Кудренко, «Главред»
  • 13.07.2022, 10:00
  • 15,030
Громкое унижение Путина
фото: getty images

Войска РФ бьют именно украинцы.

Гиркин упорно продвигает мысль, как и все их пропагандисты, что операторами HIMARS являются солдаты НАТО. И если Украина в военном плане дает хороший результат - то это тоже потому, что на ее стороне втихаря воюют американцы. То есть украинцы сами так воевать не умеют, управлять техникой - тоже. Куда им? Ведь проигрывать натовцам - это не так стыдно, как проигрывать украинцам.

А кто вас газом обеспечивал, недалекие? Кто кормил вас в тридцатые? Кто строил Крым, в конце концов? Кто вам строил танки в советские времена? Кто конструировал, кто вкладывал свои знания в ваше развитие?

Кто вас учил, в конце концов? Так же известны факты о том, что ученые и учителя из Киева ехали в Москву, работать в ваших университетах.

Ну действительно, загадка века, правда ведь?

Когда-то до войны мне в поездке из Харькова в Мариуполь встретилась женщина, главный технолог кожевенного завода.

- Мы сотрудничаем с русскими (прим. 2008-2009 годы). Мне нужно регулярно ездить на их производство, в Россию. Вот ты знаешь, какое у них разделение труда?

- ??

- На наиболее серьезные должности, требующие ума и профессиональной подготовки, они нередко берут украинцев. На какую-то ответственную, среднего звена-женщин, а уже на физическую работу, грузчиками, уборщиками, и тому подобное - российских мужчин.

И я понимаю, что это не стандарт, потому что на все российские предприятия украинцев не напасешься. А ведь таких примеров очень много. И они, русские, перечеркивая все подобные факты, историю советчины, наличие множества украинских фамилий в России (то есть когда-то туда переселившихся), на руководящих должностях, в конструкторских бюро, в большом бизнесе и тому подобное - они до сих пор не могут поверить, что украинцы способны оперировать HIMARS.

Думаю, что это не столько болезнь, сколько примитивные комплексы, перед теми, кто, в конце концов, снабдил Советский Союз какими-то достижениями.

Сейчас под санкциями россияне не способны построить какое-либо производство, имея ограниченный ресурс и не очень высокую способность к поиску решений. Ну нет на России собственных гвоздей - ну и нету. Так, как решает такие вопросы Россия - за гвоздями можно сходить в соседнее государство, помародерить. Ну нет на России какого-то завода - то они идут на наш Донбасс и вывозят оборудование. Вот и появляется завод на России. Нет стиралок - они идут в украинские села и города, и берут те стиралки.

А украинцы те гвозди давно бы произвели. Так, как они восстановили экономику в Крыму после неудачных попыток россиян. Так, как они работали в космической отрасли. Так, как они разработали танки и ракеты. Так, как они добывали газ на украинской территории в шестидесятые. Так, как они писали книжки в те времена, когда на России можно было тонуть в болотах.

Ну не надо же так во всеуслышание себя унижать, русские!

Вас бьют именно украинцы.

Елена Кудренко, «Главред»

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