В Бресте ветер ломал деревья, повреждены шесть автомобилей1
- 13.07.2022, 10:06
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Последствия стихии ликвидируют спасатели и коммунальщики.
В Бресте ветер ломал деревья, повреждены шесть автомобилей. Об этом пишет председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. По его данным на утро среды, "в результате непрерывного дождя и сильного порывистого ветра", пришедших в областной центр накануне, произошли 23 падения деревьев и их ветвей.
В пяти случаях они упали на припаркованные машины. Поврежден козырек подъезда жилого дома по улице Жукова. К счастью, никто из людей не пострадал.
Последствия стихии ликвидируют спасатели и коммунальщики.
На Гродненщине зафиксировано приблизительно столько же случаев падения деревьев, сколько в одном Бресте. Пострадавших тоже нет. В Гродно дерево повредило припаркованный автомобиль. Три автомобиля повреждены в Могилеве, два — в Шклове.