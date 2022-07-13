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Директору Пинского мясокомбината дали 7 лет за взятки

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  • 13.07.2022, 10:15
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Директору Пинского мясокомбината дали 7 лет за взятки

Тому, кто давал — 5.

Суд вынес приговор бывшему генеральному директору Пинского мясокомбината за взяточничество. Кроме него судили начальника отдела внешэкономической деятельности предприятия, а также того, кто давал взятки. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Приговор обвиняемым вынесли 7 июля.

Бывшего гендиректора и экс-начальника отдела внешэкономической деятельности обвинили в том, что они вступили в сговор, и с февраля 2020 года по октябрь 2021 года систематически получали взятки за благоприятное решение вопросов по обеспечению отгрузок фирмам из Казахстана.

В материалах суда указано, что они получили 49 тысяч долларов в качестве взяток. Вознаграждение им передавал представитель и директор фирм «Bravo Meat» и «Резерв Bravo».

Приговором суда бывший гендиректор и начальник отдела ВЭД Пинского мяскомобината признаны виновными по ч.3 ст. 430 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) УК Беларуси.

Генеральный директор получил 7 лет исправительной колонии усиленного режима и штраф 96 тысяч рублей. Начальник отдела ВЭД — 5 лет исправительной колонии общего режима и штраф 32 тысячи рублей.

Представитель коммерческих структур Казахстана признан виновным по ч.3 ст. 431 (дача взятки в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии усиленного режима и штраф 64 тысячи рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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