Белорусов ждет самое большое суперлуние

Белорусов ждет самое большое суперлуние1
- 13.07.2022, 10:28
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Когда можно будет наблюдать это явление?
Луна 13 июля приблизится к Земле на минимальное в этом году расстояние.
Луна будет находиться на расстоянии 357 263 км, поэтому естественный спутник Земли будет казаться гораздо ярче и больше обычного. Наблюдать это эффектное астрономическое явление можно будет после 20.00.
Суперлуние — это полнолуние, совпадающее с прохождением Луной ближайшей к Земле точки своей орбиты — перигея.
Суперлуния происходят раз в несколько месяцев. Обычно в это время видимый диск Луны примерно на 15% больше и на 30% ярче диска минилуны, то есть того, что земляне видят, когда Луна находится в самой дальней от Земли точке своей орбиты.