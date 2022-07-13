Белорусов ждет самое большое суперлуние 1 13.07.2022, 10:28

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Когда можно будет наблюдать это явление?

Луна 13 июля приблизится к Земле на минимальное в этом году расстояние.

Луна будет находиться на расстоянии 357 263 км, поэтому естественный спутник Земли будет казаться гораздо ярче и больше обычного. Наблюдать это эффектное астрономическое явление можно будет после 20.00.

Суперлуние — это полнолуние, совпадающее с прохождением Луной ближайшей к Земле точки своей орбиты — перигея.

Суперлуния происходят раз в несколько месяцев. Обычно в это время видимый диск Луны примерно на 15% больше и на 30% ярче диска минилуны, то есть того, что земляне видят, когда Луна находится в самой дальней от Земли точке своей орбиты.

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