ФСБ начало «охоту» на российских дезертиров на Запорожье 13.07.2022, 10:34

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Оккупанты массово сбегают с позиций.

Российские оккупанты боятся идти в бой с Вооруженными силами Украины и дезертируют. Подразделения ФСБ России в свою очередь занимается поиском сбежавших военных.

При этом единственный для дезертиров способ вернуться домой – это сдаться в плен. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

По информации украинской разведки, подразделения ФСБ России осуществляют поиск дезертиров из состава оккупационных войск на территории временно оккупированной Запорожской области.

Отмечается, что количество покинувших свои подразделения российских оккупационных войск увеличивается в геометрической прогрессии. В настоящее время известно о 60 таких случаев. Примечательно, что захватчики опасаются артиллерийских ударов Вооруженных Сил Украины по объектам российских оккупационных войск.

"Указанные лица скрываются в подвалах, брошенных и разрушенных зданиях, ища любого способа покинуть территорию Украины, не зная, что единственным для них способом вернуться домой – это сдаться в плен Вооруженным силам Украины", – сообщают в ОВА.

Напомним, десятки российских военных из 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады отказались участвовать в войне против Украины. В качестве наказания их руководство публично обнародовало имена солдат-отказников на "доске позора".

Ранее сообщалось, что в подразделениях противника фиксируются случаи вывода боевой техники из строя самими российскими военнослужащими во избежание отправки на войну.