Непогода в Беларуси: множество поваленных деревьев, погибло два человека 13.07.2022, 11:04

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Больше всего стихия «поработала» в Гомельской и Минской областях.

Вчера через Беларусь прошел грозовой фронт с порывами ветра до 31 м/с. В результате пострадали 279 населенных пунктов, больше всего стихия «поработала» в Гомельской и Минской областях, где затронула 102 и 101 населенный пункт соответственно.

Были повреждены кровли 180 жилых домов, 26 хозяйственных построек, 27 объектов соцкультбыта и 399 сельскохозяйственных зданий.

Зафиксировано 274 случая падения деревьев. Причем в Могилевской области упало 135 деревьев, в Минской области — 42, в Минске — 21.

В Минске от падения дерева погибла 39-летняя женщина. Происшествие случилось на улице Калиновского, 3. Дерево упало между пешеходной дорожкой и улицей прямо на женщину. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть.

В Солигорске четыре дерева упали на автомобиль, где сидели рабочие, их зажало. Работники МЧС оказали помощь в транспортировке пострадавших к карете скорой медицинской помощи. Но один из мужчин скончался в больнице.

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