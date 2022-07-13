Как жители Солигорского района пережидают дождь: душераздирающие кадры
13.07.2022, 11:22
2,618
Местные власти игнорируют проблему.
Телеграм-канал «Хартия 97%» показал, как жители агрогородка Величковичи Солигорского района пережидают дождь.
По поводу проблем с кровлей жители обращаются к властям не впервые. В прошлый раз им пообещали, что ремонтные работы должны начаться в ближайшее время. Сегодня результат выглядит так, пишет телеграм-канал.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com