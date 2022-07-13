Как жители Солигорского района пережидают дождь: душераздирающие кадры 13.07.2022, 11:22

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Местные власти игнорируют проблему.

Телеграм-канал «Хартия 97%» показал, как жители агрогородка Величковичи Солигорского района пережидают дождь.

По поводу проблем с кровлей жители обращаются к властям не впервые. В прошлый раз им пообещали, что ремонтные работы должны начаться в ближайшее время. Сегодня результат выглядит так, пишет телеграм-канал.

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