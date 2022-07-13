В Беларуси сильно выросла рублевая масса 13.07.2022, 11:36

Что говорит о состоянии экономики этот «синдром».

По данным регулятора прирост в годовом выражении составил 21,7%, в том числе по наличным деньгам – 33,8%. Ищем причины столь бурного подъема количества денег, пишет сайт banki24.by.

Согласно оперативной статистике НБРБ агрегат «рублевая денежная масса» (он же – М2*) в июне 2022 года увеличился к июню-2021 на 21,7%. Это крупнейший прирост за 28 месяцев. В последний раз прирост рублей в экономике был более быстрым в феврале 2020-го – на 27,3% за скользящий год (12 месяцев).

Денежная масса в национальном определении (она же – агрегат М2) выросла к июню прошлого года на 23,8%. И это также наиболее быстрый аннуализированный прирост за 28 месяцев.

В состав денежного агрегата М2* входят агрегаты М0 и М1. Агрегат М0 – это наличные деньги в обороте (кэш), агрегат М1 – это кэш плюс переводные депозиты в белорусских рублях физлиц и юрлиц.

В июне-2022 сумма наличности в экономике выросла на 33,8% к июню-2021. Это самый высокий прирост за 55 месяцев. Предыдущий локальный максимум за скользящий год отмечался в ноябре 2017-го – плюс 34,9%.

Агрегат М1 зачастую называют «быстрые деньги». Наличность в составе денежной массы мобильна по умолчанию, а переводные депозиты – это счета до востребования и расчетные счета у физлиц и юрлиц. Перевести деньги на эти счета или снять с них деньги можно очень оперативно.

Так вот, агрегат М1 увеличился к уровню июня 2021 года на 26,4% и это самый крупный показатель за 50 месяцев. Более бурный прирост наблюдался в апреле 2018 года – на 29,8%.

В пересчете на абсолютные величины прирост рублей в экономике за 12 месяцев составил 4,657 млрд BYN, из которых 1,457 млрд BYN дали наличные деньги, а 2,710 млрд BYN – агрегат М1.

Что же привело к росту количества рублей в экономике?

Во-первых, подействовал фактор низкой базы. В июне-2021 аннуализированный прирост BYN-рублей в денежной массе составил всего 85,7 млн BYN. Однако уже в сентябре прирост к предыдущему году превысил 3,2 млрд BYN, а в декабре – 3,8 млрд BYN.

Из этого следует, что при прочих равных условиях во второй половине 2022 года темпы прироста рублевой денежной массы существенно снизятся. Помешать такому варианту может лишь эмиссионное увеличение суммы денег в экономике.

Во-вторых, в Беларуси в текущем году темпы роста цен ощутимо выше, чем в 2021-м. Так, годовая инфляция в июне-2022 составила 17,6% (против 9,9% в июне-2021). Это значит, что в реальном выражении прирост рублевой массы заметно ниже номинального, так как покупательская способность денег упала. Для обслуживания покупок/продаж той же массы товаров и услуг в 2022-м требуется больше рублей, чем в прошлом году.

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