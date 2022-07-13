закрыть
13 июля 2022, среда, 12:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ВСУ показали, что остается после техники оккупантов после ударов «Пионов»

1
  • 13.07.2022, 11:43
  • 2,358
В ВСУ показали, что остается после техники оккупантов после ударов «Пионов»

В результате вражеская техника разобрана практически на атомы.

Украинские воины уничтожают российских захватчиков из всего имеющегося вооружения. Воины 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясило на днях ударили по российской технике из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион".

В результате вражеская техника разобрана практически на атомы. Фотографию с результатами точной работы артиллеристов 43 ОАБр показали на странице бригады.

"Когда наши "Пионы" расцветают, враг становится удобрением для украинской земли", – отметили украинские воины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип