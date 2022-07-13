В ВСУ показали, что остается после техники оккупантов после ударов «Пионов» 1 13.07.2022, 11:43

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В результате вражеская техника разобрана практически на атомы.

Украинские воины уничтожают российских захватчиков из всего имеющегося вооружения. Воины 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясило на днях ударили по российской технике из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион".

В результате вражеская техника разобрана практически на атомы. Фотографию с результатами точной работы артиллеристов 43 ОАБр показали на странице бригады.

"Когда наши "Пионы" расцветают, враг становится удобрением для украинской земли", – отметили украинские воины.

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