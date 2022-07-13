Украинцы: ВСУ должны нанести удар по резиденциям Лукашенко 2 13.07.2022, 12:00

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Несколько залпов HIMARS могут решить проблему.

Лукашенко продолжает антиукраинскую истерию и уже грозит «превентивным ударом по центрам принятия решений в Киеве». Также белорусский диктатор рассказал, что «Запад готовит нападение на Россию».

Сайт Charter97.org посмотрел, какие комментарии на эту тему оставляют украинские пользователи на YouTube.

«Бульбафюрер крутится, как уж на сковородке. Даже если российскую ядерку завезут в Беларусь, Лукашенко не будет иметь никакого контроля над ней. Ему уготована роль кролика».

«Решил из картофельного фюрера переделаться в ядерного. Нормальные у этого старого балбеса амбиции».

«Несколько залпов HIMARS могут решить проблему».

«Не зря таракан заседал у Путина столько времени. Этот бульбофюрер снова обстреливает мою страну, вероломно и по-скотски предоставил территорию в обмен на то, чтобы посидеть на своем колхозном троне. Нет пощады агрессорам, это первый тревожный звоночек. Что же дальше задумали агрессоры?»

«Лукашенко ничего не решает. Просто России в случае чего сподручней использовать ядерное оружие не со своей территории, чтобы не получить ответку. Фактически Путин пытается сделать из Беларуси такой же инструмент для войны, как «ДНР» и «ЛНР».

«Если нападут на мою квартиру через соседскую смежную лоджию, я без разбора (кто этот сосед или его друзья) буду чем-то лупить по соседу. Я о прямом вторжении. А вот здесь не могу сказать, что нужно делать. Но и терпеть эту алкашенковскую язву до бесконечности и ждать новых провокаций тоже глупо».

«Путин всегда ищет козла отпущения. А Луку и искать не нужно».

«Таракан получил роль дебила с гранатой? Поместите дедушку в психушку, что бы людей не смешил».

«Очень может быть такая подстава. Это очень выгодная ситуация для России, потому что получается заминка с нанесением ответного удара: белорусы как бы ни при чем, а их территория используется в качестве прикрытие другой страны. Поэтому угроза ядерной атаки реальна».

«Путину так спокойнее, что все случится где угодно, только не в России. Он хочет, чтобы ответный удар был по Беларуси, а не по РФ».

«Кто и откуда бы не наносил ядерный удар, ответка полетит туда, откуда прилетело. Тратить время на разборки никто не будет».

«Думаю, отвечать ударом на удар — это самое правильное решение на сегодня. А подставлять другую щеку — это только показывать свою слабость».

«Всем давно пора понять, что Беларусь под властью Путина, а Лукашенко — всего лишь администратор».

«Когда два существа начинают проигрывать, то они начинают грозить всем своей игрушкой — ядерным оружием. У таракана есть такая игрушка, как Островецкая АЭС, как раз на границе с Литвой. Место строительства было выбрано не случайно».

«Это надо быть таким дураком, чтобы вначале посадить самолет, потом привезти мигрантов к европейской границе, предоставить свои территории фашистскому агрессору. А сейчас ядерное оружие просит. Что там вместо головы у вашего колхозника?»

«Повысили лукавого колхозника. Раньше такие перлы разрешалось выдавать лишь придворному клоуну Жириновскому. Не успел Вольфович сгореть на работе, уже Лука место греет на ядерной ракете».

«Пусть поляки и литовцы перекроют весь грузопоток от таракана — вмиг весь словесный понос прекратится, когда воякам и ментам нечем платить будет».

«Эта тварь уже участвует в войне. Он сам себе на уме, делает то, что хочет. И нужно прекратить делать из него жертву Путина, как это делают сейчас многие политологи».

«Физическое устранение диктатора Путина и его банды — сегодня задача номер один для мира! Ядерное оружие — угроза не конкретной стране, а всему миру».

«Нужно предпринимать адекватные меры и кончать с российскими понтами раз и навсегда».

«А какая разница, откуда он собрался нанести ядерный удар? Ответ может быть по любому месту в России».

«Весь мир знает, что Беларусь своего ядерного оружия не имеет. Из этого логично, что ЯО с территории Беларуси может применить только РФ. И снова по логике вещей ответный удар будет нанесен по владельцу ЯО, отдавшему приказ на запуск своих ракет».

«Великобритания сказала еще в апреле, что если будет любое движения в сторону использования ядерного оружия (а фактически их пока нет), то будет превентивный удар. Не думаю, что удар будет туда, откуда пошла ядерная боеголовка — они ведь не идиоты, понимают откуда ветер дует».

«Искандеры на территории Беларуси надо уничтожать. Это спасет жизни и украинцев, и белорусов, может даже и всего мира».

«Военные базы, с которых производятся обстрелы Украины, просто необходимо точным огнем уничтожать. Белорусы это поймут правильно. И это может стать руководством к обьединению сил сопротивления».

«Украина и народ Беларуси должны быть едины! Не допустите размещения ядерного оружия на своей территории! Поможем друг-другу быть свободными!»

«На территории Беларуси полк Кастуся Калиновского может создать плацдарм сопротивления для партизанского движения и возникновения национальной армии, которая будет бороться с оккупантами РФ».

«Мне кажется, что куда эффективней ударов по военным объектам на территории Беларуси будут удары по резиденциям Лукашенко. В этом случае нормальные белорусы не пострадают, а режим сразу же струхнет и откажется от дальнейшего безумия. Его генералишки тогда будут бояться тянуть ручонки не только к ядерным ракетам, но и обычным ракетам».

«Не думаю, что нужно будить партизан-белорусов. Они и так делают все, что могут. Не даром же их таракан ввел смертную казнь — боится тварина. Спасибо, белорусы!»

«Полк имени Калиновского разнесет всю тараканью шоблу! Но политики Банковой чего-то боятся и сдерживают порыв белорусов. Есть оружие, есть желание у людей сбросить Таракана. Так дайте им сделать это! Удалим эту раковую опухоль и в результате будем иметь классного и надежного соседа, который не тыкает во всех ракетами», — пишут украинцы.

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