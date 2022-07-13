Дорого и очень дорого: сколько стоят ремонтные услуги в Беларуси 13.07.2022, 12:07

Одни белорусы копят сбережения на отпуск, другие — на ремонт квартиры.

Пока одни белорусы копят отгулы и сбережения, чтобы летом потратить их на отпуск на зарубежном курорте, другие откладывают деньги на ремонт квартиры. В народе даже шутят, что ремонт можно начать, но закончить практически невозможно, потому что средства заканчиваются слишком быстро. Поэтому приходится экономить: самостоятельно сдирать обои, смывать побелку с потолка и даже класть плитку или ламинат. Журналисты myfin.by посмотрели цены на ремонтные услуги на специализированных сайтах, чтобы понять, какие этапы благоустройства квартиры можно поручить профессионалам без вреда для своего кошелька.

Черновой, косметический, капитальный, дизайнерский: разновидности ремонта

Черновой ремонт – базовый этап работ, во время которого мастера ровняют стены, полы, монтируют окна, коммуникации и проводят электрику. Стоимость подобных работ в Минске – от 95 рублей за кв. метр (по площади пола).

Косметический ремонт – наведение красоты без перепланировки квартиры и замены коммуникаций. Например, покраска стен, поклейка обоев, замена пола. Стоимость такого ремонта – от 120 рублей за кв. метр.

Капитальный ремонт – в квартире демонтируются и возводятся перегородки, выравниваются поверхности стен, потолка и пола – от 220 рублей за метр квадратный.

Дизайнерский ремонт – включает в себя кардинальное изменение пространства квартиры, полную или частичную ее перепланировку, изменение интерьера, создание уникального стиля квартиры, создание специальных зон под нужды владельца – от 280 рублей за кв. метр.

Стоимость ремонта вычисляется после осмотра и замера квартиры, выбора материалов, срока исполнения и других нюансов.

Сначала – демонтаж

Прежде чем начать ремонт, необходимо заказать демонтажные работы. Вот приблизительные цены на эти услуги в Минске:

демонтаж плитки и декоративного камня с полов и стен – от 5 рублей за кв. метр;

демонтаж штукатурки со стен, потолка, откосов – от 7 рублей за «квадрат»;

демонтаж дверного блока – от 8 до 65 рублей за шт.;

демонтаж полов (доска, паркет, линолеум) – от 7 до 20 рублей за кв. метр;

демонтаж плинтуса – порядка 2,5 рублей за погонный метр;

демонтаж электрики (проводки (цены не за шт., а за погонный метр), люстры, розетки, выключателей) – от 80 копеек до 9 рублей;

демонтаж электросчетчика и распределительного щита – от 20 до 50 рублей за шт.;

демонтаж старых покрытий со стен и потолков – от 1 до 8 рублей за «квадрат».

Если вы хотите кардинально изменить облик своей квартиры, лучше заказывать комплексные демонтажные работы. Цены на профильных сайтах начинаются от $50. Итоговая стоимость услуг зависит от сложности выполненных работ, их объема, используемой спецтехники и оборудования.

Полы, стены, установка сантехники: цены на ремонтные услуги

Посмотрели стартовые цены на базовые ремонтные услуги, которые люди часто делают сами, чтобы сэкономить:

полусухая стяжка полов – от 5 рублей за кв. метр;

укладка ламината – от 6 рублей за кв. метр;

укладка плитки – от 16 рублей за кв. метр;

штукатурка стен – от 8 рублей за кв. метр;

шпатлевка стен (1 слой) – от 1 рубля за кв. метр;оклейка стен обоями – от 3 рублей за кв. метр;

окраска стен (1 слой) – от 2 рублей за кв. метр;

укладка паркетной доски – от 1 рубля за кв. метр;

укладка линолеума – от 2 рублей за кв. метр;

сборка, установка унитаза – от 40 рублей;

сборка, установка ванны – от 60 рублей;

монтаж смесителя – от 15 рублей.

Ремонт для состоятельных клиентов

Чем он отличается от обычного ремонта? В первую очередь уникальным дизайном и более дорогостоящими материалами. Например, замена всех металлических труб на медные либо изготовленные из металлопластика. Подобная замена электропроводки, систем вентиляции, сетей водоснабжения, установка нового сантехнического оборудования – с использованием более дорогих материалов.

иллюстрационное фото: mykaleidoscope.ru

Нетипичная планировка квартиры: возведение арок, ниш и проемов. Замена окон и дверей на более современные модели: из алюминия либо массива дерева. Полы из керамики, фарфора, дорогого ламината, паркетной доски или редкого массива дерева, плитки из натурального камня, бамбука. Также к дорогостоящим относят пробковый пол, виниловый или наливной. Сюда же входит монтаж «теплого пола» – покрытия с подогревом.

Потолки: от многоуровневых до подвесных и натяжных. Стены могут быть декорированы дизайнерской росписью, возможен монтаж настенных панно с использованием натурального камня либо лепнины, стены могут быть украшены керамической мозаикой.

иллюстрационное фото: Pinterest

По стоимости здесь сориентировать сложно, так как более дорогие материалы потянут больше средств из кошелька. Мы изучили предложения дизайн-студий Минска. Например, капитальный ремонт 2-комнатной квартиры площадью 130 кв. м с использованием более дорогих материалов, но без дизайнерских излишеств, будет стоить около 67 000 рублей. Как утверждает подрядчик, только на материалы из этой суммы уйдет порядка 22 450 рублей. Специалисты обещают уложиться с ремонтом в 126 дней.

«Через полгода вздулись обои»: история одного ремонта

Елена и Константин относительно недавно купили квартиру в новом жилом районе Минска. Пара приобрела недвижимость в 30 кв. метров с черновой отделкой. Ремонт вместе с кухней, мебелью и бытовой техникой обошелся им в $20 000. Но, даже заплатив такие деньги, нельзя быть уверенным, что все пройдет гладко.

– Квартиру купили абсолютно голую, бетонная коробка, ванная комната выстроена в три кирпича, которые в дальнейшем убирали, так как делали перепланировку. Квартира-студия совсем небольшая – 30 кв. м.

Начинали с нуля: с выстраивания стен в ванной комнате и гардеробной, а закончили установкой межкомнатных дверей. Все работы делали через подрядчиков, абсолютно все – электрика, сантехника, стены, кухня, потолок и т.д.

– Ремонт затянулся чуть дольше, чем мы планировали, так как специалист, который выполнял в основном черновые работы, оказался не очень добросовестным и часто подводил, поэтому через пару месяцев приняли решение попрощаться с ним.

В общей сложности наш ремонт продлился примерно полгода. Прорабом был близкий родственник, так как много времени занимается этим делом, он контролировал все процессы и давал нам советы по ремонту и планировке. Дизайн квартиры придумывали сами.

Мы остались ремонтом довольны, хоть все и шло не всегда так, как мы изначально планировали. Единственное, за эти полгода, как мы живем в квартире, взбухли обои. Но мы были готовы к этому, читали много профильных сайтов про ремонт. Дело в том, что новый дом дает усадку, идут трещины по стенам. Поэтому обои со временем переклеим. Это еще не самое страшное, что могло произойти.

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