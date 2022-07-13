Разгромили секретную тюрьму оккупантов и вывели пленных: детали спецоперации ГУР 1 13.07.2022, 12:11

Украинские разведчики захватили документы всех российских военных.

Украинские спецназовцы провели уникальную операцию по освобождению пленных на оккупированной территории. Благодаря удачным действиям украинских военных, из плена были освобождены пять человек.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Секретная застенка россиян была расположена в одном из сел Херсонской области вдали от линии фронта. Там оккупанты содержали пятерых человек. Среди них один военнослужащий и один высокопоставленный полицейский. Еще трое – гражданские, за освобождение которых захватчики требовали деньги у родственников.

Всех пленных продолжались со связанными руками и пакетами на головах. И постоянно подвергали пыткам, в том числе избивали электротоком.

Находившийся в плену Андрей – военнослужащий. Он получил ранения во время боев на Антоновском мосту. Но успел скрыться из госпиталя за считанные часы до того, как его захватили россиян. Его два месяца скрывали патриотические херсонцы. Когда он решил выбраться на неоккупированную территорию, то попал на блокпост россиян. Там они и заметили ранения на его теле, и отправили в застенку.

Что касается полицейского, то он не называет своего имени. Ведь его семья и дальше находится на оккупированной территории. Он же получал предложения от оккупантов перейти на их сторону. Но после отказа был похищен и подвергался пыткам.

Украинские спецназовцы решили ликвидировать застенку оккупантов в их тылу. Для этого они незаметно пересекли линию фронта. После чего провели молниеносную операцию. При этом территория вокруг дома имела минное заграждение, а также растяжки. Но, справившись с этим, наши бойцы ликвидировали и охранников тюрьмы, после чего освободили пленных и вывезли их на подконтрольную Украине территорию.

Военные отмечают, что враг был не готов к таким действиям украинцев. И даже когда началась стрельба. Ведь сами оккупанты неоднократно устраивали там стрельбу, в том числе для развлечений.

Сколько при этом были ликвидированы оккупанты – не указано. Среди трофеев украинских спецназовцев – документы всех российских военных, которые пытали украинцев в этой тюрьме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».