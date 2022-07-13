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«Кровать вибрировала от салюта»

  • 13.07.2022, 12:28
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«Кровать вибрировала от салюта»

Как живется в желтых домах напротив стелы в Минске.

В объявлениях о продаже квартир в этих домах на проспекте Победителей называют спокойным зеленым центром города. Как минимум несколько раз в год это звание точно не оправдает себя. «На день Независимости в этом году салют грохотал так, что я чувствовала вибрацию, лежа на кровати», — рассказывает Вероника из 43 дома. Как живется в многоэтажках, которые одновременно и тихий центр, и самое громкое место в Минске, Realt поинтересовался у жителей домов напротив стелы.

Летом через дорогу от стелы ярко. Желтый цвет многоэтажек по нечетной стороне проспекта Победителей перекликается с зеленью деревьев во дворах. «Не хватает только красного, чтобы наш двор прозвали светофором», — шутит Ольга из 51 дома. Она живет здесь не так давно, купила квартиру пару лет назад.

— Но все знаковые события для этого района я застала, — рассказывает женщина. — Я переехала из Каменной Горки. Разница, конечно, непередаваемая: центр есть центр. Дело даже не в том, что удобнее добираться куда-то. А здесь мышление у людей другое! Вероятность встретить человека, с которым можно обсудить не только лампочки в подъезде, а книги и фильмы, выше в огромное количество раз. Вот вы проверьте: если заговорить с рандомным человеком, он практически наверняка будет в курсе всех новостей и вам не придется ничего объяснять ему. У меня молодой человек живет на проспекте Независимости около площади Коласа — там так же!

«На 3 июля я всегда уезжаю»

Ольга сравнивает квартиру на проспекте Победителей и в Каменной Горке.

— Конечно, есть и свои минусы здесь. Если в Каменной Горке сидели в своих ракушках, то здесь от общегородских празднований не отделаться. У меня на новоселье всем друзьям так понравилось, что они говорили: а давай ты всегда на праздники приглашай к себе нас! Шутим, что у нас три праздника есть. Но если на мой день рождения и Новый год мы действительно собираемся у меня, то на 3 июля, наоборот, уезжаем подальше. В этом году тоже так сделали — за пару дней до я уехала на дачу, поэтому даже не знаю, были здесь какие-то репетиции или нет.

Полина снимает комнату в доме 43 на проспекте Победителей. Окна выходят в сторону Веснянки, а балкон — прямо на стелу и парк.

— По инфраструктуре — очень удобный район. В какую сторону ни пойдешь, везде — магазины, торговые центры и большой парк, остановка прямо под домом. Но массовые мероприятия — отдельная тема. На день Независимости в этом году салют грохотал так, что я чувствовала вибрацию, лежа на кровати.

Музыку тоже о-о-очень слышно, если на Немиге какой-то праздник. Когда на праздники перекрывают дорогу, добраться куда-то становится сложнее. Но это один день. А вот после обрушения моста на Немиге автобусы ездили в объезд довольно долго, поэтому добраться до метро было сложнее.

Девушка вспоминает 9 мая несколько лет назад.

— Тогда еще давали залпы. И к нам приходили сотрудники милиции, просили закрыть окна, чтобы стекла остались целыми.

Ирина живет в доме на проспекте с самого детства. По рассказам родителей знает, что заселились они в начале 90-х, когда Ире было несколько месяцев, а до этого жили в частном доме на Орловке.

— Я не могу быть объективной, рассказывая об этом районе, потому что здесь я познакомилась со своим мужем, — смеется девушка. — Живем пока не очень долго, счастливо и разводиться не собираемся. Мне сравнивать особо не с чем, а [муж] Антон раньше жил в Заводском районе, и он постоянно шутит: у нас на районе бы я такого не сделал, у нас бы за это можно было пострадать.

— Мы городских праздников не любители, но когда приезжает 12-летняя племянница из Молодечно в гости, ей нравятся всякие активности прямо под окном, — говорит Ирина.

«Дом хотели отдать исполкому, но после приезда Машерова оставили»

Во дворе на скамейке отдыхают мужчины лет 60, представляются — Виктор и Михаил. Говорят, что раньше их ровесников много было, все дружили. А сейчас многие умерли, знакомых осталось человек семь максимум.

— Мы здесь уже 40 лет живем! Все нравится нам здесь, если б не этот бурьян, — показывают на бывший фонтан, в котором сейчас организовали клумбу. — Года три вот эти заросли, а раньше рыбаки сюда даже приходили и рыбок запускали. Надеюсь, что хоть к празднику города уберут тут.

— И утки три-четыре, кстати, приходили сюда, плавали.

Квартиры здесь мужчины получили в начале 80-х. Виктор работал на МАЗе, а Михаил в 4-м строительном тресте.

— 1 и 2 корпус и строил наш трест, мы здесь квартиры и получали, — вспоминает Михаил. — Было это при Машерове. У нас же дом хотел забрать горисполком, а вместо него квартиры давать в блочном доме где-то ближе к кольцевой. Там в одном углу стукнул, так слышно во всем доме! Люди стали жаловаться. Руководство треста позаботилось, Машеров приехал, посмотрел — и оставили этот дом нам.

Шучу, что, похоже, у каждого второго минчанина есть история о том, как Машеров с жильем помог. Похожую недавно рассказывала жительница дома в Раковском предместье.

— Так он очень хороший был, за руку с людьми здоровался. Его можно было без охраны всякой встретить, — говорит Михаил.

— Раньше этот проспект назывался именем Машерова, вот зачем его переименовали? — задает вопрос в никуда Виктор. — Я с Петром Мироновичем отдыхал вместе. Мы друзьями не были, но меня пригласили к нему на дачу кино покрутить (я тогда киномехаником работал в «Центральном» кинотеатре). А на МЗКТ он на субботнике вместе со всеми площадки заливал. Так и назывались потом: площадка Машерова-1, площадка Машерова-2. Не для показухи это все было, а искренне как-то. С рабочим мог по-простому поговорить.

— Вообще здесь квартиры получали все — от министров до рабочих. Только министры занимали от 2 до 6 этажа, а 1-й и верхние этажи отдавали рабочему классу, — возвращается к теме Михаил.

— А насчет слышимости — здесь стены толстые, в два с половиной кирпича, подоконники большие. Но квартиры как стали переделывать, перепланировки, паркет на ламинат менять, стала нарушаться звукоизоляция и сильнее слышимость стала, раньше вообще тишина была.

— Только не перед праздниками! — уточняет Михаил. — Перед праздниками у нас весело! Три дня накануне 3 июля музыка до часу ночи была, не уснешь. Еще и милиция раньше постоянно дежурила, предупреждали, чтобы к окнам не подходили и не открывали.

Сколько стоят квартиры напротив стелы?

Сейчас в базе Realt есть больше 20 квартир, выставленных на продажу, в желтых домах на проспекте Победителей. Самая дешевая «однушка» обойдется в 52 500 долларов (1 556 долларов за «квадрат»). В ней почти 34 «квадрата» общей площади, кухня на 8 «квадратов». «Двушку» на 60 «квадратов» со старым ремонтом в доме по соседству можно купить за 69 900 долларов («квадрат» обойдется в 1200 долларов). В продаже есть «трешка» с актуальным стильным ремонтом за 135 тысяч долларов, а с ремонтом попроще — за 90 тысяч, есть трехкомнатная квартира и за 80 тысяч долларов. Четырехкомнатная квартира с хорошим ремонтом на сто с лишним «квадратов» и с двумя санузлами обойдется в 230 тысяч долларов. Можно найти и пятикомнатную квартиру за 130 тысяч долларов.

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