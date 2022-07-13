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Названы четыре главных витамина, которые сделают вашу кожу моложе

  • 13.07.2022, 12:33
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Названы четыре главных витамина, которые сделают вашу кожу моложе

Вот откуда их можно получить.

Кожа - самый большой орган нашего тела. Мы в силах сделать ее здоровой, придерживаясь регулярной диеты и правильно питаясь. Нездоровая диета и нерегулярное питание могут привести к дефициту витаминов и антиоксидантов, необходимых для поддержания здоровья вашей кожи. Вот несколько важнейших витаминов для здоровья кожи, которые вы можете получить из обычных продуктов, пишет «Популярная механика».

Витамин C

Витамин С содержится в больших количествах во внешних и внутренних слоях кожи. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, он играет жизненно важную роль в выработке коллагена. Он также помогает заживлять телесные раны, защищает от ультрафиолетового излучения и борется с признаками старения, появлением кругов под глазами и покраснением. Разглаживает морщины и выравнивает тон кожи.

В какой еде содержится: апельсины или другие цитрусовые, помидоры, перец, киви, клубника, брокколи, шпинат, апельсиновый сок и так далее.

Витамин D

Витамин D способствует усвоению кальция и необходим для здоровья костей. Существует 3 источника витамина D: солнечный свет, диета и пищевые добавки. Витамин D также известен как ’витамин солнечного света’, потому что ваш организм наиболее активно вырабатывает его, поглощая солнечный свет. Согласно некоторым исследованиям, недостаток витамина D может играть определенную роль в появлении прыщей, сухости кожи и экземы. Помните, что прием слишком большого количества витамина D также вреден для вас.

В какой еде содержится: обогащенные витамином В продукты, такие как обогащенные сухие завтраки, апельсиновый сок, йогурт, жирная рыба, сардины, лосось, тунец, скумбрия, рыбий жир, говяжья печень, яичные желтки, обогащенное молоко и так далее.

Витамин E

Витамин Е - это группа из 8 жирорастворимых соединений, которые защищают от солнечных лучей, возрастного повреждения клеток и воспаления кожи. Это жизненно важно для здоровья иммунной системы, хорошего зрения, избавления от темных пятен и морщин. Он также помогает бороться с когнитивными нарушениями, возникающими с возрастом. Некоторые исследования показали, что витамин E может повлиять на некоторые заболевания, связанные с сердцем, только у определенных групп пациентов. Кроме того, наш организм вырабатывает витамин Е через кожное сало.

В какое еде содержится: мультивитамины или отдельные добавки с витамином Е, орехи и семена, такие как миндаль, арахис, фундук, семена подсолнечника, авокадо, шпинат, киноа, швейцарский мангольд, зелень свеклы, некоторые масла, включая масло виноградных косточек, соевое масло и другие.

Витамин К

Витамин К представляет собой группу (K1, K2) жирорастворимых соединений, жизненно важных для свертывания крови и прочности костей. Некоторые исследования показали, что он эффективен для здоровья сердца. Помогает улучшить пигментацию и состояние кожи, включая растяжки, сосудистые звездочки, шрамы, темные пятна и так далее. Устраняет синяки и стойкие круги под глазами. Исследования показали его важность в заживлении ран благодаря его антиоксидантным свойствам.

В какое еде содержится: капуста, петрушка, авокадо, шпинат, брокколи, салат айсберг, капуста, спаржа, зеленый перец, зеленая фасоль, соевые бобы, бекон, говяжий фарш, яичные желтки, сыр, молочные продукты, такие как молоко, йогурт и многое другое.

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