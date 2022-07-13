«После того как положили асфальт – стало еще хуже» 2 13.07.2022, 12:40

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Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Что происходит после ливня в Барановичах.

Жильцы этого района давно жаловались на огромные лужи после дождей. В июне здесь положили асфальт, но без укладки ливневой канализации, поэтому после дождя, который шел почти целый день 12 июля, Intex-press посмотрел, как обстоят дела на этой улице.

Утром 13 июля, хотя дождь уже и закончился, на улице Розы Люксембург оставались огромные лужи, вода стояла выше бордюра. Большинство водителей доезжая до «затопленного участка» разворачивались: кто-то ехал обратно, а некоторые объезжали это место по тротуару, где не было воды.

Примерно такая же ситуации была и на перекрестке улиц Розы Люксембург и Кабушкина. Пешеходам здесь, чтобы пройти к автобусной остановке приходится обходить затопленный участок дороги.

– Сколько здесь живу и столько лет после дождя тут одно и тоже! – вздохнула жительница улицы, идущая к остановке на ул. Р. Люксембург. – А после того, как месяц назад положили асфальт — стало еще хуже! Здесь уже не проехать не пройти. Мне приходится выходить раньше минут на семь, чтобы обойти лужи и успеть на автобус.

По словам женщины, раньше после дождей в этом месте образовывалась лужа, а теперь – целое море.

– Как так можно было сделать, чтобы после благоустройства стало только хуже?

Еще один мужчина рассказал, что видел 12 июля как один автомобиль пытался проехать через затопленный участок.

– Вчера по этой луже на скорости летело такси, вода доходила до лобового стекла! Правда потом водитель в этой луже искал свой автомобильный номер.

Напомним, что жители улицы Розы Люксембург много лет жаловались на отсутствие нормальных дорог. Участки жильцов регулярно заливала дождевой водой, машины застревали в грязи, дорога усыпана ямами. В 2019 году там началась долгожданная реконструкция, которая должна была завершиться в 2021 году. На улице должна была появиться четырехполосная проезжая часть с зеленой зоной. И местные были уверены, что решение проблемы не за горами. Однако работы здесь затянулись. Асфальт был положен на некоторых участках улицы только в июне 2022 года.

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