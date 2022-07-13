Где в Минске покупать недвижимость для жизни, инвестиций или сдачи в аренду 6 13.07.2022, 13:09

2,210

При правильном подходе можно сэкономить.

Покупка собственной квартиры – крупная сделка, где при правильном подходе можно сэкономить, так как на стадии строительства стоимость недвижимости ниже, чем у готовых квартир. Многие хотят жить в центре, рядом со всеми объектами городской среды. Другие хотят вложить деньги с целью инвестиций для дальнейшей сдачи жилья в аренду.

Сайт myfin.by рассказывает, где в 2022 г. выгодно купить квартиру для жизни и/или инвестиций.

Где в Минске купить жилье для жизни или инвестиций?

Ответ на этот вопрос зависит от комплекса критериев. Важной составляющей является выбор района, в котором расположена новостройка, развитое транспортное сообщение, социальная инфраструктура.

Всем этим критериям отвечает жилой комплекс «Гранд Авеню», расположенный в Московском районе на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса. Поблизости расположены школы, детские сады, поликлиника, медицинские центры, аптеки, торговые центры, салоны красоты и тренажерные залы, а до любой точки города можно добраться максимально быстро и удобно благодаря отличному транспортному сообщению.

Отличительной чертой является и расположение рядом со станцией метро «Грушевка». Она находится в двух минутах ходьбы. Благодаря своему расположению цена на готовые квартиры в комплексе будет расти, что станет хорошей инвестицией для дальнейшей перепродажи или аренды. Факторов, формирующих цену жилья, огромное количество: начиная от проектирования и стоимости участка, заканчивая стройматериалами. Возможно, вы удивитесь, но сделать квартиру дороже ее себестоимости может всего лишь одна составляющая – наличие в пешей доступности станции метро.

Каким будет новый ЖК

Жилой комплекс «Гранд Авеню» состоит из четырех 20-этажных одноподъездных домов, соединенных общим стилобатом. Все дома монолитные с заполнением наружных стен керамическими блоками. Первые этажи займут торгово-административные помещения сферы услуг, а на -1 уровне будет расположен подземный паркинг на 277 машино-мест.

К проектированию дворовой территории застройщик подошел серьезно. Для жильцов и гостей комплекса предусмотрена пешеходная зона между вторым и третьим домом. Тут будут установлены навесы с качелями и скамейки с зелеными насаждениями, где можно будет отдохнуть после тяжелого дня, выпив чашку кофе или почитав книгу.

Детская площадка в комплексе отвечает всем мерам безопасности. Основание площадки будет с использованием антитравматического покрытия, а игровое оборудование будет зонировано таким образом, чтобы дети разных возрастов не мешали друг другу.

Подъезды и места общего пользования выполнены с учетом современных дизайнерских решений. Для удобства и комфорта мам с детьми, людей с ограниченными возможностями входы в подъезды запроектированы от уровня земли без ступенек и высоких порогов. В холлах первого этажа расположены колясочные и зоны ожидания.

Какие квартиры продаются в комплексе?

Квартиры в комплексе строятся со свободной планировкой. Отделка будет черновая, высота потолков 2,7 метра, а разводка электрики самостоятельная. Кроме стандартных двух- и трехкомнатных квартир и квартир евроформата в ДОМЕ №1, запроектированы популярные на сегодняшний день квартиры-студии площадью 31 кв.м. Сегодня такая квартира стоит от 36.500$. Больше половины этих квартир в комплексе уже проданы.

В доме № 1 для покупки сейчас также доступны:

1-комнатные квартиры площадью от 40 кв.м по цене от $1230/кв.м;

евро 2-комнатные квартиры с панорамными видами площадью от 59 кв.м по цене от $1080/кв.м;

2-комнатные квартиры с панорамными видами площадью от 70 кв.м по цене от $1070/кв.м;

евро 3-комнатные квартиры площадью от 79 кв.м по цене от $1070/кв.м;

3-комнатные квартиры площадью 98 кв.м по цене от $990/кв.м.

Варианты приобретения квартир в ЖК «Гранд Авеню»:

Выгодные цены при полной оплате.

Рассрочка на 12 месяцев с первым взносом 50% и минимальным увеличением стоимости метра. Распространяется рассрочка на квартиры от 70 кв.м.

Кредит по партнёрской программе с ОАО «Белинвестбанк» на 10 и 20 лет.

Паркинг

Под комплексом расположен подземный паркинг с прямым доступом на лифте прямо из подъезда. В паркинге предусмотрены велопарковки и возможность установки станции для зарядки электроавтомобилей.

Как комплекс выглядит сегодня?

Строительство комплекса застройщик начал в январе этого года с ДОМА №1, сдаваться он будет в 3 квартале 2023 года.

Сегодня идет возведение 5-го этажа. Построен 1 этаж, где расположатся коммерческие помещения и 2-4 жилой этаж. Сейчас идут работы по установке опалубки и возведению 5-го жилого этажа.

К слову, в этом месяце застройщик планирует начать строительство ДОМА №2, срок сдачи которого – 4 квартал 2023 года. Строительство всего комплекса полностью завершится в 2025 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».