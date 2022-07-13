На границах Литвы между Беларусью и Калининградской областью РФ растут очереди из фур 1 13.07.2022, 13:18

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иллюстрационное фото

В пунктах пропуска скопились сотни грузовиков.

В последние дни на границах Литвы с Беларусью и Калининградской областью России увеличились очереди, одновременно ожидают сотни грузовиков.

Об этом сообщает LRT, приводя заявление литовских пограничников.

Утром 13 июля на пункте пропуска "Кибартай" на въезд в Калининградскую область ожидали около 230 грузовиков. В то же время, по словам руководителя пункта пропуска, очереди не постоянны и растут периодически, когда поток транспорта становится более интенсивным.

Самые длинные очереди, как сообщают, на пунктах пропуска с Беларусью "Гайгард" и "Мединдинкай" - на каждом около 340 фур. В пункте "Лаворишкес" ожидают в очереди 200 грузовиков, в пункте Шальчининкай - около 160.

Пограничники говорят, что первые недели после вступления в силу новых санкций очереди исчезли, но сейчас перевозчики адаптировались и объемы перевозки грузов растут. Так, через пункт "Райгард" в каждую сторону едет примерно 150 фур в сутки. При этом некоторые водители специально едут через Литву, а не Польшу, потому что там очереди на границе больше.

Напомним, после того, как 10 июля вступил в силу запрет на транзит новых видов российских товаров в Калининград, Литва за первые сутки не пропустила 34 грузовика.

С воскресенья после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России через Литву запрещается перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс и другие товары российского происхождения. Ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область из санкций ЕС.

По данным СМИ, ЕС хотел вывести транзит из-под действия санкций, чтобы не раздражать Россию. В то же время, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что никаких уступок России в этом вопросе быть не должно.

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