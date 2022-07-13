У Путина большие проблемы

У Путина большие проблемы3
- Дмитрий Чернышев
- 13.07.2022, 13:23
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В российском генштабе забыли о словах Мольтке.
Слева карта обстрелов за 8 июля, справа — после уничтожения российских складов 12 июля. Количество обстрелов сократилось в десятки раз. Снарядов нет, когда подвезут — неизвестно. Расстреливать по эшелону снарядов за день уже не получается. Военные боятся ночевать в казармах. Да и страшно сейчас стрелять российским артиллеристам, ответка прилетит.
У путинской армии большие проблемы: стрелять страшно, ответка прилетит
Кажется Мольтке, начальник генерального штаба Бисмарка, в ответ на восторженные статьи в газетах, ответил, что не понимает, за что его хвалят: "Все что я делал — просто вовремя подтягивал резервы".
А с этим у путинской армии сейчас большие проблемы. Проблемы и с профессиональными военными и с качественной техникой — их все меньше. Украинская армия уже перемолола лучших из лучших. Спецназ, морпехов, летчиков, танкистов. Следующей целью станут железнодорожные мосты в глубоком тылу. Дилетанты изучают тактику, любители изучают стратегию, профессионалы изучают логистику.
Дмитрий Чернышев, «Обозреватель»