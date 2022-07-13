Генерал назвал главные просчеты российских войск на юге Украины 1 13.07.2022, 13:46

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Контрнаступление ВСУ и освобождение Херсона — неизбежный процесс.

Главные просчеты российских оккупантов на юге Украины в том, что они были уверены, что там живут пророссийски настроенные люди, которые будут встречать их с флагами, хлебом-солью, просить, чтобы они заходили в города. Но немножко что-то пошло не так.

Такое мнение в эфире Апостроф TV выразил командующий обороной Николаева в первые месяцы войны, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

"Трудно говорить, в чем были просчеты, потому что они шли большим количеством. Они рассчитывали на то, что наших сил и средств, которые были на Николаевщине, будет недостаточно для того, чтобы их остановить. Но были некоторые моменты. Они не понимали, что мы были очень проинформированы об их перемещении. Они не понимали, что мы очень хорошо знаем местность, что сыграло свою роль в защите Николаева. Если вы знаете, между Николаевом и Херсоном находится очень большая оросительная система. Просто так ее нельзя переехать. Там есть три моста, два из которых мы взорвали. Оставили один для прохода. Потом ждали скопления их техники и удачно ее уничтожали", - отметил Марченко.

По его словам, тех сил и средств, которые есть в наличии в российских войск на юге Украины сейчас, недостаточно для того, чтобы прорвать оборону Николаева.

"Относительно контрнаступления украинской стороны на Херсонщину и ее освобождения - это неизбежный процесс. Но мы должны понимать, что это комплекс средств, а не просто встали и ушли. К нему надо очень тщательно подготовиться, надо провести очень хорошую разведку, надо подготовить артсредства. Это не будет быстро, но это неизбежная мера, и рано или поздно она состоится", - подчеркнул Марченко.

Он отметил отличную работу партизан Херсонщины.

"Они невероятно хорошо там работают. К сожалению, не могу раскрывать какие-то подробности, но они очень эффективны. И наиболее эффективно они работают сейчас, чем в начале войны. Это наше преимущество", - убежден Марченко.

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