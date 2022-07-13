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В Минске еще больше вырос дефицит медсестер и врачей

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  • 13.07.2022, 13:47
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В Минске еще больше вырос дефицит медсестер и врачей

Каких еще специалистов не хватает?

В Минске на начало июля не хватало 22,4 тысячи работников. При этом за июнь в столице выросла нехватка медиков, но упал спрос на рабочих. Это следует из данных комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, сообщает zerkalo.io.

На начало июля наниматели нуждались в 22 436 работниках. Месяцем ранее — 22,7 тыс. работников, а на начало мая — 22,4 тыс.

В Минске в июне вырос дефицит медиков. Так, на начало этого месяца в столице не хватало 1278 медсестер и 1144 врачей-специалистов. Месяцем ранее было 1134 и 952 вакансии соответственно.

Из специалистов также востребованы инженеры (725 вакансий на 1 июля), воспитатели (261), учителя (213), фельдшеры (178), бухгалтеры (108), менеджеры (102), инженеров-программисты (90), экономисты (80).

При этом за июнь в Минске снизился спрос на рабочих. На 1 июля для них было 12,7 тыс. вакансий, или 58% от всех предложений нанимателей. Месяцем ранее — 13,6 тыс. вакансий, или 59,7%.

Среди рабочих больше всего востребованы у нанимателей повара (656 вакансий), водители автомобилей (497), продавцы (492), рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (365), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (349), контролеры-кассиры (348), слесари механосборочных работ (336), слесари-ремонтники (393), токари (259), слесари-сантехники (211).

Средний размер пособия по безработице составляет 27,99 рубля.

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