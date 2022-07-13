Какая цель у Кремля? 2 Эль Мюрид

13.07.2022, 13:52

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Эль Мюрид

У войны есть две ключевые истории.

Германия с августа полностью прекратит закупки угля из России, а с 31 декабря откажется от российской нефти, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заместителя министра финансов ФРГ Йорга Кукиса.

Наши СМИ и разнообразные эксперты, включая изнывающего от безделья Медведева, уже неоднократно высказывались на тему "Они стреляют себе в ногу" и крутя пальцем у виска. Нюанс в том, что по факту это война. А у войны есть две ключевые истории: во-первых, воюющая сторона осознанно идет на издержки (если она понимает, что издержки неприемлемо высокие, то проще в такой ситуации сдаваться и подписывать мир на невыгодных условиях, чем быть истощенным и все равно подписать тот же самый мир, но на более тяжелых условиях. Есть и исключения — когда на кону стоит само существование страны и народа, тогда все рациональные мотивы уходят в сторону. Сегодня, к примеру, такая мотивация возникла у Украины).

Вторая сторона любой войны — это осознанная ее цель. То, что называют стратегией. И снова — можно сделать ошибку и сформулировать неверную или невыполнимую стратегическую цель. Тогда вопрос победы в такой войне становится недостижимым. Но цель войны всегда конкретна и формулируется буквально в одном предложении. Другой вопрос, что со стороны далеко не всегда ее можно увидеть, особенно в условиях масштабной пропаганды, которая тщательно ретуширует ее и уводит внимание, переключая его на какие-то другие задачи. К примеру, так было в Сирии, куда Россия вторглась якобы для борьбы с международным терроризмом. Реальная цель была куда как менее абстрактна: заставить турок пересмотреть свой майский (2014 года) отказ от навязываемого варианта Турецкого потока с четырьмя трубами и согласиться именно на четыре трубы. Не получилось. В тот момент, когда был отдан приказ порезать трубы, предназначенные для двух спорных ниток трубопровода, Россия по факту подписала капитуляцию в той войне.

Сегодня энергетическая война также имеет конкретную и понятную цель, ради которой Германия (и Европа) готовы терпеть ущерб и издержки. Кстати, эта цель озвучивалась неоднократно. Смена режима в Кремле — вот, собственно, эта цель.

И, конечно, приход к власти тех, кто изменит политику России если не на дружественную Европе, то на вменяемую, предсказуемую и не основанную на шантаже.

Естественно, европейцев мало волнуют интересы собственно России и ее народа, поэтому будет ли этот режим пророссийским или коллаборационистским, их не особо заботит. Ключевое условие — вменяемый. А как именно он будет относиться к стране и народу России, для европейцев это в каком-то смысле бонус. Достижение цели в войне называется победой. Победитель диктует условия. Поэтому логика Европы, уже всерьез втянувшейся в эту войну, вполне рациональна: сместить режим в Кремле и продиктовать новому режиму условия возвращения на европейский рынок. Условия, очевидно, тяжелые, так как европейцы будут компенсировать свои издержки за счет побежденного.

Достижима ли эта цель? Мы узнаем по итогам войны. Война — дело такое. Сегодня матадор убил быка, завтра — бык матадора. Но по крайней мере цель Европы понятна, а потому глумливые замечания наших пропагандистов совершенно неуместны. Европейцы приняли решение, и мы должны его хотя бы понимать.

Проблема в том, что цель войны с Европой и Западом со стороны Кремля гораздо менее очевидна. Неясно, что именно предполагается за критерий победы. Ждать развала Европы и Запада? На основании каких соображений? Сменить режим в Германии? А что это даст, тем более, что он и так вполне меняется, посредством выборов, а не манипуляций с конституцией и избирательными бюллетенями. Страна, вступившая в войну без цели, не имеющая никаких объективных предпосылок для военного разгрома противника и нанесения ему неприемлемого экономического ущерба, большего, чем себе — как именно она рассчитывает победить?

Эль Мюрид, Telegram

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