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В Мариуполе оккупанты из-за паники сбили свой беспилотник

  • 13.07.2022, 14:07
  • 3,024
В Мариуполе оккупанты из-за паники сбили свой беспилотник
архивное фото

Военные РФ боятся обстрелов HIMARS.

Российские оккупационные войска панически боятся американских реактивных систем залпового огня HIMARS, позволивших Вооруженным силам Украины увеличить дальность и точность ударов. В связи с этим во временно оккупированном Мариуполе захватчики сбили свой беспилотник.

Об этом сообщил советник законного украинского мэра города Мариуполь Петр Андрющенко. Беспилотник был сбит ночью на участке между Левобережным районом и Калиновкой.

Однако испугавшись и пытаясь скрыть собственный страх, оккупанты распространяют сплетни, что сбили якобы "Точку У".

Этот страх вызван формированием составов БК в Кальмиусском районе и расстоянием менее 100 км от линии фронта на северо-восток в направлении Угледара.

"HIMARS не дает покоя даже в тех местах, которые оккупанты считают глубоким тылом. И это абсолютно справедливое опасение", – подчеркнул Андрющенко.

Напомним, применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS позволило Вооруженным силам Украины увеличить дальность и точность ударов и, как следствие, эффективно уничтожить десятки командных пунктов российской армии и склады боеприпасов.

"Запасы" оккупационных войск резко уменьшились, и такая ситуация грозит им "пробуксовкой" в зоне боевых действий. Украинская армия в это время увеличивает интенсивность ударов.

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