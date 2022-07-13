В Мариуполе оккупанты из-за паники сбили свой беспилотник
- 13.07.2022, 14:07
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Военные РФ боятся обстрелов HIMARS.
Российские оккупационные войска панически боятся американских реактивных систем залпового огня HIMARS, позволивших Вооруженным силам Украины увеличить дальность и точность ударов. В связи с этим во временно оккупированном Мариуполе захватчики сбили свой беспилотник.
Об этом сообщил советник законного украинского мэра города Мариуполь Петр Андрющенко. Беспилотник был сбит ночью на участке между Левобережным районом и Калиновкой.
Однако испугавшись и пытаясь скрыть собственный страх, оккупанты распространяют сплетни, что сбили якобы "Точку У".
Этот страх вызван формированием составов БК в Кальмиусском районе и расстоянием менее 100 км от линии фронта на северо-восток в направлении Угледара.
"HIMARS не дает покоя даже в тех местах, которые оккупанты считают глубоким тылом. И это абсолютно справедливое опасение", – подчеркнул Андрющенко.
Напомним, применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS позволило Вооруженным силам Украины увеличить дальность и точность ударов и, как следствие, эффективно уничтожить десятки командных пунктов российской армии и склады боеприпасов.
"Запасы" оккупационных войск резко уменьшились, и такая ситуация грозит им "пробуксовкой" в зоне боевых действий. Украинская армия в это время увеличивает интенсивность ударов.