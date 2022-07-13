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Врачи назвали замену дорогой рыбе

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  • 13.07.2022, 14:20
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Врачи назвали замену дорогой рыбе

Полезна даже в копченом виде.

Варят и тушат, запекают, консервируют - медики объяснили, почему стоит включить в рацион такую рыбу как скумбрия. Во-первых, этот продукт - один из лидеров по содержанию омега-3 жирных кислот и легко заменит дорогую красную рыбу. Омега-3 связаны со снижением уровня провоцирующих воспаление в организме белков, пишут российские СМИ.

"И даже, например, в копченом виде скумбрия остается весьма полезной - конечно, если копчение было произведено без использования химического "жидкого дыма" и с соблюдением всех правил обработки", - говорится в статье.

Во-вторых, содержащийся в скумбрии селен участвует в регулировании количества свободных радикалов, что предотвращает повреждение клеток.

Также ряд исследований подтвердил, что скумбрия положительно влияет на повышенное давление. Однако готовить скумбрию следует с минимумом соли: она задерживает жидкость в организме, что провоцирует как раз повышение давления.

Подчеркивается, что от соленой и копченой рыбы лучше воздержаться людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и почек, а также с аллергией. Остальным допустимо есть по 150-200 г скумбрии 2-3 раза в неделю.

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