Какие товары закупали белорусы этой весной 1 13.07.2022, 14:40

Большинство покупателей внимательно следят за ценниками в магазинах.

Лишь 3% горожан не заметили роста цен на товары и услуги. Об этом сообщают аналитики Альфа-Банка и исследовательской компании SATIO, которые опросили больше 1 тысячи человек от 18 до 64 лет, сообщает Office Life.

Рост цен заставил 65% городских белорусов включить режим экономии. Исследование показало, что две трети респондентов, которые экономят, выбирают для этого шесть и больше инструментов. Чаще ищут скидки и акции, отказываются от развлечений и хобби, откладывают крупные покупки и ходят в более дешевые магазины. При этом 61% участников опроса заявили, что экономят на всем.

Продукты впрок весной закупал каждый пятый городской житель Беларуси. В первую очередь с полок сметали крупы, муку, макароны, сахар и соль, а также кофе и чай. Пользовалась повышенным спросом и бытовая химия, особенно порошки и туалетная бумага.

К слову, по мнению участников опроса, больше всего цены выросли как раз на продукты питания, бытовую химию, лекарства и общественный транспорт. А вот стоимость книг, музыки, онлайн-игр и недвижимости знали далеко не все. Треть потребителей предположили, что цены выросли более чем на 20%.

Данные аналитиков Альфа-Банка также подтверждают: клиенты стали проводить меньше транзакций. Причем особенно это заметно в возрастной категории от 18 до 34 лет. Весной такие клиенты уменьшили число транзакций на 9% по сравнению с зимой.

В первую очередь белорусы все же экономят на одежде, обуви, бытовой химии, мебели и косметике. Но более 70% опрошенных признались, что сократили расходы на продукты питания.

В список того, без чего все чаще решают обойтись, попали сладости, алкоголь, снеки и готовые блюда. Каждый третий участник исследования отказался от развлечений, 27% — от походов в кафе и рестораны, а 18% — от поездок на такси.

Аналитики Альфа-Банка посчитали, что расходы клиентов заметно различались в зависимости от возраста. Если люди до 18 лет на развлечения тратили четверть своего бюджета, то те, кому за 60, главной статьей расходов назвали семью — 11% бюджета. Возрастные клиенты и больше остальных вкладывают в покупки, связанные с домом.

Примечательно, что весной выросли траты на путешествия: по сравнению с зимой — плюс 29%. А вот тратиться на дорогостоящие товары оказались готовы всего 13% опрошенных.

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