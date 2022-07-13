Лукашисты ликвидировали независимые профсоюзы РЭП и БНП 8 13.07.2022, 14:54

2,726

Незаконное решение принял «верховный суд».

В Беларуси через суд начали ликвидировать независимые профсоюзы. Как сообщает bkdp.org, 13 июля Верховным судом ликвидированы Белорусский независимый профсоюз и Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (последний в апреле 2022-го был признан в нашей стране "экстремистским формированием").

14 июля Верховный суд примет решение по Свободному профсоюзу Белорусскому и Свободному профсоюзу металлистов, а 18 июля — по Белорусскому конгрессу демократических профсоюзов (все другие упомянутые профсоюзные организации входили в его состав).

"Их ликвидация означает то, что в Беларуси будет практически полностью зачищено независимое профсоюзное движение, — пишет пресс-служба БКДП. — До сих пор более десяти лидеров и активистов этих профсоюзов сидят за решеткой".

О том, что в Беларуси собираются ликвидировать неподконтрольные властям профсоюзы, стало известно в июне. Генпрокурор Андрей Швед направил в Верховный суд заявления о прекращении деятельности нескольких независимых структур.

Массовые задержания активистов независимых профсоюзов прошли в Беларуси в апреле 2022-го. Правозащитники признали задержанных политзаключенными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».