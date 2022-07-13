закрыть
13 июля 2022, среда, 15:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты ликвидировали независимые профсоюзы РЭП и БНП

8
  • 13.07.2022, 14:54
  • 2,726
Лукашисты ликвидировали независимые профсоюзы РЭП и БНП

Незаконное решение принял «верховный суд».

В Беларуси через суд начали ликвидировать независимые профсоюзы. Как сообщает bkdp.org, 13 июля Верховным судом ликвидированы Белорусский независимый профсоюз и Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (последний в апреле 2022-го был признан в нашей стране "экстремистским формированием").

14 июля Верховный суд примет решение по Свободному профсоюзу Белорусскому и Свободному профсоюзу металлистов, а 18 июля — по Белорусскому конгрессу демократических профсоюзов (все другие упомянутые профсоюзные организации входили в его состав).

"Их ликвидация означает то, что в Беларуси будет практически полностью зачищено независимое профсоюзное движение, — пишет пресс-служба БКДП. — До сих пор более десяти лидеров и активистов этих профсоюзов сидят за решеткой".

О том, что в Беларуси собираются ликвидировать неподконтрольные властям профсоюзы, стало известно в июне. Генпрокурор Андрей Швед направил в Верховный суд заявления о прекращении деятельности нескольких независимых структур.

Массовые задержания активистов независимых профсоюзов прошли в Беларуси в апреле 2022-го. Правозащитники признали задержанных политзаключенными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип